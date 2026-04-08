4月7日、歌手の荻野目洋子が自身のInstagramを更新。漫画家のあだち充との40余年ぶりの再会ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

荻野目は《#あだち充 #売野雅勇 #友人 皆さん、駆けつけてくれて有難うございました ヒーローズにとっても、胸アツな人ばかりですね！「みゆき」作者のあだち充さん、作詞家の売野雅勇さん、成君と仲の良いMAXリナちゃん、コレオグラファーのKABA.ちゃん…》などと投稿。ちなみに「ヒーローズ」とは荻野目のファンのことを指す。

荻野目は4日、東京・日本橋三井ホールで「Yoko Oginome☆Spring Fes!2026」東京公演を開催し、あだちらが駆けつけたようだ。

あだちとのツーショットでは「あだち充さんと40余年ぶりの再会」と記し、売野とのツーショットでは「売野雅勇さん 毎回駆けつけてくださいます」と紹介。そして、3枚目には「成君からの繋がりで リナちゃんKABA.ちゃんも来てくれました」とし、4人で撮った写真を添えた。成君とは、荻野目のライブに参加しているボーイズポップスグループ・プラチナボーイズの小池成のことだ。

芸能記者が言う。

「あだちさんの代表作の同名漫画を原作にしたテレビアニメ『みゆき』（1983年、フジテレビ系）で、ヒロインの若松みゆきの声優に抜擢されたのが当時14歳だった荻野目さんでした。そのとき以来の再会だったようですね。売野さんは、荻野目さんの10枚目のシングルで、『ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）』に次ぐヒット曲となった『六本木純情派』（1986年）の作詞を手がけています」

コメント欄にはファンから

《あだち先生とのツーショット！アニメ「みゆき」ファン、荻野目ちゃんの若松みゆきファンとしてはたまらないお写真です。》

《あだち先生に今の荻野目ちゃんを観てもらえてなにより》

《あだち充さんは初めて拝見しました》

などと歓びの声が寄せられている。

また、荻野目は4月5日に更新した自身のXにも《昨日のライブにお越し頂いた、あだち充さんと 胸アツの再会 有難うございました!!》とつづり、ツーショットを公開。この投稿にも《うわぁ これは胸ｱﾂ激ｱﾂですね》といったコメントがファンから寄せられている。

「荻野目さんは、2026年1月4日のInstagramで、池袋・サンシャインシティで開催された『−画業55周年記念− あだち充展』を訪れたことを報告し、『みゆき』の作品紹介パネルをバックにした自撮り写真に『もうあれから40年ちょっと過ぎたなんて信じられない』とつづっていました」（同前）

アニメのヒロインと作者が並ぶ姿に、放送当時を知るファンも心を震わせたに違いない。