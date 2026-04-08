「週刊文春」が女優の広末涼子と人気フレンチシェフ鳥羽周作氏のW不倫を報じたのは2023年6月だった。

「同年、鳥羽氏は自身が代表を務めるsio株式会社の代表取締役を辞任、離婚も成立しました。ネガティブな報道が多いなか、代々木上原にあるレストラン『sio』は予約も好調でした。

一方で、同年12月に長野県小谷村で、村が約1億2千万円をかけて改修した築140年の古民家でレストラン『NAGANO』をオープンさせましたが、こちらはわずか2年で閉店するなど曲折もありました」（芸能記者）

その鳥羽氏が、4月7日に自身のXを更新。そこで紹介している「愛車」が入手困難な車種だったことから話題になっている。

「2023年11月に発売された『ランドクルーザー70』という車種で、車両本体価格は480万円です。『70』は40年間、基本的な設計が変わっていないことでも知られ、国内向けの生産台数が極端に少ないことから『欲しくても買えない』と言われています。発売当初の抽選倍率は100倍とも言われ、勝ち抜いたユーザーの最終デリバリーがつい最近、始まりました。

カーリングの吉田知那美選手や女優の新山千春さんが愛車にしていますが、俳優としても活躍する歌手の岡崎体育さんは抽選すらできなかったことを雑誌の連載で告白しています」（自動車愛好家）

鳥羽氏のランクルはホワイト。《良く仕上げてもらいました》とカスタムショップで撮影された写真を公開しているが、ホイールとボディに施されたデカール（シール）がオリジナルとは違っているので、そのあたりに「こだわり」がありそうだ。

この投稿には

《カッコ良すぎるって》

《すごく平成っぽくてよき》

など激賞するコメントのほかに、広末が4月1日に個人事務所公式ホームページで《4月より少しずつ活動を再開させていただくことをご報告いたします》と発表していたこともあり《りょうことデートできるね》といった投稿もあった。

鳥羽氏のプライベートは充実しているようだ。