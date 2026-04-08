40・50代がオンオフ使える「ワイドパンツ」→【GU】に2,990円で売ってた！

着まわしの利くボトムを買いたいけれど、大人にはどれがおすすめ？ 上品できちんと感のあるワイドパンツなら、オンオフ問わずに穿けて、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそう。手に取りやすい価格で探すなら、\2,990（税込）で買える【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。スタッフさんのきれいめコーデとカジュアルスタイルもぜひ参考に。

きれい見えも楽ちんも◎ 大人に似合うワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

脚のラインが目立ちにくいワイドシルエットながら、広がりすぎずすっきり見えを狙えるパンツ。ストレッチ性があって動きやすく、後ろウエストゴム仕様で楽に穿けそうです。あらゆるトップスと合わせやすく、ワードローブの1軍として活躍する予感。きちんと感のあるベストにフリルブラウスを合わせれば、ほどよく甘さをプラスでき、女性らしい印象に。

休日に真似したい！ こなれ感のある重ね着コーデ

【GU】「タックワイドパンツ（ストライプ）」\2,990（税込）

こちらはネイビーのストライプ柄を着用。縦のラインを強調する柄で、脚長効果に期待できます。きれいめなシャツやブラウスはもちろん、カジュアルなスウェットシャツとも合わせやすいのがこのパンツの魅力。爽やかカラーのシャツをインナーにして、襟や袖口、裾からのぞかせれば一気に春らしさがアップします。

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writer：Emika.M