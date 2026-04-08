神戸発の子ども・ティーンズ向けアパレルブランド「ZIDDY（ジディー）」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションしたアイテムを4月上旬から全国の店舗とBEBE公式オンラインストアで発売する。

神戸発ティーンズブランド「ZIDDY」×「シナモロール」コラボアイテムが4月上旬発売 (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125

「シナモロール」のラメ刺繍やハートモチーフをデザインに取り入れ、デイリーコーデに取り入れやすいアイテムが2種類ラインアップする。

ラグラン袖のフーディで胸元にシナモロールのラメ刺繍が入った「ラメ刺繍フーディトップス」（3850円）は、ブラック・ブルーの2色展開で、サイズは130〜160cmの4サイズがお目見えする。

【シナモロール】ラメ刺繍フーディトップス」（3850円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125

【シナモロール】ラメ刺繍フーディトップス」（3850円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125

ハートモチーフとワンポイント刺繍を組み合わせ、色々なファッションのシナモロールがデザインされた「バックハート半袖Tシャツ」（3630円）は、オフホワイト・パープルの2色で、サイズは130〜160cmの4サイズが登場する。

【シナモロール】バックハート半袖Tシャツ」（3630円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125

【シナモロール】バックハート半袖Tシャツ」（3630円） (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125

ZIDDYのシナモロールとコラボレーションしたアイテムは、4月上旬から全国27店舗およびBEBE公式オンラインストア（BEBE MALL）で発売。価格はすべて税込み。



(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125