里見まさと、3度の『上方漫才大賞』 「みな違う人やと思ってください」 81年にザ・ぼんち 98年に亀山房代さんとのコンビで受賞

里見まさと、3度の『上方漫才大賞』 「みな違う人やと思ってください」 81年にザ・ぼんち 98年に亀山房代さんとのコンビで受賞