The Strokesが、ニューアルバム『Reality Awaits』（リアリティ・アウェイツ）を6月26日にリリース。また、本作より1stシングル「Going Shopping」が先行配信された。

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前作アルバム『The New Abnormal』から約6年ぶり、通算7作目となる本作は、前作から引き続きリック・ルービンがプロデュースを務め、レコーディングはコスタリカで行われた。ジャケットアートワークには、ニューヨークを拠点としている現代アーティスト リチャード・プリンスによる作品『Untitled (Cowboy) 1989』が使用されている。

先行配信された収録曲「Going Shopping」は、The Strokesらしい煌びやかなギターフレーズ、タイトなリズム、そしてジュリアン・カサブランカスのエモーショナルな歌声が響き渡る軽快なロックソングとなっている。

なおThe Strokesは、アメリカ カリフォルニア州で現地時間4月10日より開催される音楽フェス『コーチェラ・フェスティバル』に出演するほか、『ボナルー・フェスティバル』、『アウトサイド・ランズ』、『SUMMER SONIC 2026』といった大型フェスへの出演も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）