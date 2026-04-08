「拳を振り回して殴り合うほどの乱闘に…」頭部付近への暴投が発端、右腕の挑発に激高 菊池雄星の先発試合で壮絶な事態に
エンゼルス戦で乱闘事件が勃発した(C)Getty Images
エンゼルスーブレーブス戦が現地時間4月7日、アナハイムのエンゼルスタジアムで行われ、5回に両チームによる乱闘事件が勃発した。
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5回二死一塁の場面、ブレーブスのレイナルド・ロペスによる初球がホルヘ・ソレアの頭部付近へ抜けると、この暴投が発端に。ロペスが挑発するようなジェスチャーをしたことで、激高したソレアが応じる形でマウンドへ突進した。これにより、ベンチ全員が飛びだす乱闘事件に発展した。
米メディア『ClutchPoints』は「ロペスに詰め寄り、ついには拳を振り回して殴り合うほどの乱闘に発展した」と、このシーンを回想した。
さらに「先に手を出したのはエンゼルスの主砲・ソレアの方で、ブレーブスのロペスは単にそれにやり返した形だ。これをきっかけに両チームのベンチから選手たちが飛び出し、乱闘がこれ以上エスカレートする前に2人を引き離そうと、入り乱れてもみ合う事態となった」と記した。
これにより、両チームに警告が発せられると、ソレアとロペスの両名は退場処分となった。この日、エンゼルスは菊池雄星が先発し、5回6安打4失点8奪三振で降板し、今季2敗目を喫している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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