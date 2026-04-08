AKB48の千葉恵里（22）が8日、横浜スタジアムのDeNA―中日戦のセレモニアルピッチに登板した。地元の神奈川県横浜市出身。

昨年に続く2度目となり、登板前には「去年は、キャッチャーまで届かず悔しい思いをしたので、今年は届くように頑張ります」と意気込んでいた。リリーフカーに乗って登場すると、他のメンバーが見守る前で、長い手足を生かした豪快なフォームから投球。山なりのボールはかなり高くなったが、何とか捕手に届け、大歓声を浴びた。

この日は「Be☆come Mates GAME」として行われ、AKB48から千葉の他に徳永羚海、佐藤綺星、伊藤百花も来場。この後のイニング間のイベントを盛り上げる予定だ。

▼千葉恵里 去年投げさせていただいた時は届かなくて悔しかったのですが、 今回はワンバンせずキャッチャーの元にボールをお届けできたので、すごく嬉しかったです！点数で表すなら、今回は成功できたので10点満点中15点！遠くに投げる方法をいろいろ教えていただいたので、それを頑張って頭に入れながらできました。前回よりもいい意味で緊張せずできたかなと思います！