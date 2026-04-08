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木曜日は西日本で雲が広がりやすくなり、夕方から夜は傘の出番の所が多くなるでしょう。

【CGで見る】西日本は天気下り坂　9日（木）〜10日（金）の降水予想シミュレーション

東日本から東北は、木曜日の日中いっぱいは広い範囲で晴れますが、金曜日は東日本や北日本も雨が降る見込みです。

西日本は天気下り坂

木曜日は高気圧の中心が東に進み、西日本には湿った空気が流れ込んでくるでしょう。西日本は、午前中は日差しがありますが、次第に雲が広がりやすくなりそうです。

夕方頃からは、九州や中国地方に雨雲がかかり始め、夜には四国や近畿、東海の一部で雨の降り出す所がある見込みです。おかえりが夕方以降になる方は、雨具をお持ちください。

北海道も雲が広がりやすい所がありますが、関東から東北は日中いっぱいは広い範囲で晴れるでしょう。夜は雲が広がりやすくなるものの、雨が降ることはなさそうです。

北日本は5月並みの陽気の所も

水曜日の朝は、西日本や東日本で平年より冷え込んだ所が多くなりましたが、木曜日の朝の最低気温は水曜日より高い所が多くなる見込みです。

日中は全国的に20℃前後まで上がる所が多く、晴れる所は暖かくなりそうです。特に北日本は5月並みの陽気になる所もあるでしょう。

【木曜日の予想最高気温】
札幌　：17℃　釧路：9℃
青森　：19℃　盛岡：20℃
仙台　：20℃　新潟：20℃
長野　：23℃　金沢：22℃
名古屋：21℃　東京：20℃
大阪　：21℃　岡山：19℃
広島　：19℃　松江：20℃
高知　：20℃　福岡：21℃
鹿児島：22℃　那覇：25℃

週末は西日本や東日本で夏日も

金曜日には東日本や北日本も雨が降り、風が強まる所もありそうです。

土曜日も北日本や北陸は雨の残る所がありますが、日中は広い範囲で晴れて、西日本や東日本は25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。

昼間は半袖で過ごせる気温になる所もあるため、服装選びや体調管理などお気をつけください。