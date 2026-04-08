木曜日は西日本で雲が広がりやすくなり、夕方から夜は傘の出番の所が多くなるでしょう。

【CGで見る】西日本は天気下り坂 9日（木）〜10日（金）の降水予想シミュレーション

東日本から東北は、木曜日の日中いっぱいは広い範囲で晴れますが、金曜日は東日本や北日本も雨が降る見込みです。

西日本は天気下り坂

木曜日は高気圧の中心が東に進み、西日本には湿った空気が流れ込んでくるでしょう。西日本は、午前中は日差しがありますが、次第に雲が広がりやすくなりそうです。



夕方頃からは、九州や中国地方に雨雲がかかり始め、夜には四国や近畿、東海の一部で雨の降り出す所がある見込みです。おかえりが夕方以降になる方は、雨具をお持ちください。





北日本は5月並みの陽気の所も

北海道も雲が広がりやすい所がありますが、関東から東北は日中いっぱいは広い範囲で晴れるでしょう。夜は雲が広がりやすくなるものの、雨が降ることはなさそうです。

水曜日の朝は、西日本や東日本で平年より冷え込んだ所が多くなりましたが、木曜日の朝の最低気温は水曜日より高い所が多くなる見込みです。



日中は全国的に20℃前後まで上がる所が多く、晴れる所は暖かくなりそうです。特に北日本は5月並みの陽気になる所もあるでしょう。



【木曜日の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：9℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：20℃ 新潟：20℃

長野 ：23℃ 金沢：22℃

名古屋：21℃ 東京：20℃

大阪 ：21℃ 岡山：19℃

広島 ：19℃ 松江：20℃

高知 ：20℃ 福岡：21℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃

週末は西日本や東日本で夏日も

金曜日には東日本や北日本も雨が降り、風が強まる所もありそうです。



土曜日も北日本や北陸は雨の残る所がありますが、日中は広い範囲で晴れて、西日本や東日本は25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。



昼間は半袖で過ごせる気温になる所もあるため、服装選びや体調管理などお気をつけください。