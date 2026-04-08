【5月並みの陽気に】あすは全国的に気温上がる 西日本で雲広がり…夕方からは傘の出番か 週末は25℃以上の夏日になる所も【あす以降の天気】
木曜日は西日本で雲が広がりやすくなり、夕方から夜は傘の出番の所が多くなるでしょう。
【CGで見る】西日本は天気下り坂 9日（木）〜10日（金）の降水予想シミュレーション
東日本から東北は、木曜日の日中いっぱいは広い範囲で晴れますが、金曜日は東日本や北日本も雨が降る見込みです。
西日本は天気下り坂
木曜日は高気圧の中心が東に進み、西日本には湿った空気が流れ込んでくるでしょう。西日本は、午前中は日差しがありますが、次第に雲が広がりやすくなりそうです。
夕方頃からは、九州や中国地方に雨雲がかかり始め、夜には四国や近畿、東海の一部で雨の降り出す所がある見込みです。おかえりが夕方以降になる方は、雨具をお持ちください。
北日本は5月並みの陽気の所も
水曜日の朝は、西日本や東日本で平年より冷え込んだ所が多くなりましたが、木曜日の朝の最低気温は水曜日より高い所が多くなる見込みです。
日中は全国的に20℃前後まで上がる所が多く、晴れる所は暖かくなりそうです。特に北日本は5月並みの陽気になる所もあるでしょう。
【木曜日の予想最高気温】
札幌 ：17℃ 釧路：9℃
青森 ：19℃ 盛岡：20℃
仙台 ：20℃ 新潟：20℃
長野 ：23℃ 金沢：22℃
名古屋：21℃ 東京：20℃
大阪 ：21℃ 岡山：19℃
広島 ：19℃ 松江：20℃
高知 ：20℃ 福岡：21℃
鹿児島：22℃ 那覇：25℃
週末は西日本や東日本で夏日も
金曜日には東日本や北日本も雨が降り、風が強まる所もありそうです。
土曜日も北日本や北陸は雨の残る所がありますが、日中は広い範囲で晴れて、西日本や東日本は25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。
昼間は半袖で過ごせる気温になる所もあるため、服装選びや体調管理などお気をつけください。