金髪、私服、アクセサリー。大分県内の高校で変化する『校則の常識』。制服か、それとも私服か――多様化する選択の最前線を追いました。

【写真を見る】金髪、私服、アクセサリー…校則の常識が激変 大分上野丘や高専で「私服登校」解禁 広がる選択肢

金髪もアクセサリーもOK

大分高専では、これまで1年生から3年生に制服の着用を義務付けてきましたが、学生からの要望や自ら考える力を育むため、今年度から私服登校を認めています。

昨年度の1年間を制服で過ごした新2年生。新年度が始まり、それぞれ自由な服装で授業を受けていました。

（新2年生）「制服の方が楽なんで制服です」「私服は個人的に選ぶのが大変なんで、部活の服か制服で行こうと思っています」「私服を選ぶのが楽しいです。きょうはかわいくしようと思って選びました」「制服がいい人は制服で行けるし、ジャージがいい人はジャージで行けるしで、いいと思います」

学校は私服を許可したことに加えて、頭髪やアクセサリーの規定も撤廃し、学生自らの「選択」を重視しています。

（大分高専・伊野翔次准教授）「今のところ学習に支障のない範囲で、学生が気を使って動いているという感じです。服装を選ぶことによって学習に意欲が出たり、学校生活自体が楽しくなったりするので、そういった面ではプラスになっていると思います」

伝統の上野丘高校が「私服登校」可能に

大分市の大分上野丘高校では8日、始業式が行われました。この春から、県内の公立の全日制高校で初めて生徒が「私服」を選択でき、式典などの場を除いて私服登校が可能となります。

（生徒）「どのような感じで私服導入が学校生活に影響するか分かりませんが、少しずつ慣れていけたらいいなと思います」「暑い日に薄着で調節できるのでとても良いことだと思います」「長い歴史を持つ高校でもありますし、伝統や制服は大事にしつつ、新しい取り組みも実践できる学校になってほしいと思います」

28校で制服の選択制導入

こうした動きは他校にも広がっています。大分舞鶴と大分鶴崎では、これまでの制服に加えて新たにブレザータイプを導入。生徒が好みのスタイルを選べるようになりました。

大分県教委が今年1月に実施したアンケート調査では、全日制高校39校のうち、すでに28校で制服の選択制を導入していて、6校が導入を検討しているという回答でした。

中学校から広がる「制服の多様化」

背景にあるのは、中学校での変化です。

2023年度から大分市などの中学校で、スカートやスラックスを選択できる「標準服」が導入されています。

制服の多様性になじんだ中学生が高校へ進学するタイミングを迎えたことが、上野丘や舞鶴で見直しを進める一因となりました。

見直しの根底にはジェンダーへの配慮がありますが、「暑さや寒さに対応しやすい」「スラックスの方が自転車通学に便利」など実用面でのメリットを歓迎する声も多く上がっています。