“純烈の弟分”「モナキ」メジャーデビュー　ツアー決定サプライズにメンバー涙　2500人のファンも熱狂

純烈のリーダーが手掛ける弟分のグループが8日にデビュー。

集まった2500人のファンが熱狂です。

純烈のリーダー・酒井一圭さん（50）が手掛ける平均年齢33歳の4人組グループ、モナキ。

2023年から始まったセカンドチャンスオーディションを経て8日、メジャーデビューを果たしました。

「イット！」ファミリーのガチャピンもムックとモナキのダンスを踊るなど、デビュー前にもかかわらずSNSの総再生回数は約5億回という注目ぶり。

会場には約2500人が詰めかけ、上の階にもファンがびっしり。

デビュー曲を披露すると、ファンたちの振りやコールも完璧！

ライブ後には兄貴分・純烈と同じように、ファンとの触れ合いを大切にする姿も。

そして、サプライズでツアー決定が発表され、メンバーは涙。

これからの活躍を誓いました。

モナキ・おヨネさん（28）：

みなさんに恩返しができるようにがんばりたいなと思います。

プロデューサー 純烈・酒井一圭さん：

一人一人の実力をあげていただいて、すごいグループになっていただければ。純烈はモナキのバーターでいろんな番組に出させていただきたい。そこのところよろしくお願いいたします。