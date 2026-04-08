“純烈の弟分”「モナキ」メジャーデビュー ツアー決定サプライズにメンバー涙 2500人のファンも熱狂
純烈のリーダーが手掛ける弟分のグループが8日にデビュー。
集まった2500人のファンが熱狂です。
純烈のリーダー・酒井一圭さん（50）が手掛ける平均年齢33歳の4人組グループ、モナキ。
2023年から始まったセカンドチャンスオーディションを経て8日、メジャーデビューを果たしました。
「イット！」ファミリーのガチャピンもムックとモナキのダンスを踊るなど、デビュー前にもかかわらずSNSの総再生回数は約5億回という注目ぶり。
会場には約2500人が詰めかけ、上の階にもファンがびっしり。
デビュー曲を披露すると、ファンたちの振りやコールも完璧！
ライブ後には兄貴分・純烈と同じように、ファンとの触れ合いを大切にする姿も。
そして、サプライズでツアー決定が発表され、メンバーは涙。
これからの活躍を誓いました。
モナキ・おヨネさん（28）：
みなさんに恩返しができるようにがんばりたいなと思います。
プロデューサー 純烈・酒井一圭さん：
一人一人の実力をあげていただいて、すごいグループになっていただければ。純烈はモナキのバーターでいろんな番組に出させていただきたい。そこのところよろしくお願いいたします。