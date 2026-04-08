9日（木）は西から天気下り坂です。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■西から雨の範囲広がる 外出の際は雨具を持って

9日（木）は高気圧の中心が日本の東へ遠ざかる見込みで、前線を伴った低気圧が大陸から進んでくるでしょう。九州北部や中国地方は夕方以降に雨が降り出し、夜は四国や近畿、北陸でも雨の降り出す所があるでしょう。朝出かけるときに雨が降っていなくても、雨具を持ってお出かけください。

■東北はお花見日和 強風には注意

東日本や北日本は、日中は日差しが届く見込みです。空気の乾燥した状態も続き、洗濯日和となるでしょう。東北南部でも桜は見ごろを迎えていて、青空の下でお花見を楽しめそうです。ただ、南よりの風が次第に強まりますので、帽子やレジャーシートが飛ばされないようにお気を付けください。

■北日本は初夏の陽気 北海道は6月並みも

北海道の上川・留萌地方では、オホーツク海へ進む低気圧の影響で気圧の傾きが大きくなり、夕方にかけて強風が吹く恐れがあります。予想される最大瞬間風速は30メートルで、低気圧の発達の程度によっては暴風となる恐れもあるため注意が必要です。

朝の最低気温は平年並みのところが多く、内陸を中心に氷点下となりそうです。東北から九州の広い範囲で霜注意報が発表されていて、農作物の管理に注意が必要です。日中の気温は平年並みか高いところが多く、北日本や北陸を中心に5月並みの予想です。北海道の網走は18℃と6月下旬並みと、季節外れの暖かさとなるでしょう。夜はあまり気温が下がらず、二けたの気温のところが多くなりそうです。

【9日（木）予想想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（+5 5月上旬）

仙台 5℃（-1 平年並み）

新潟 6℃（-2 平年並み）

東京 10℃（+2 4月中旬）

名古屋 8℃（+3 平年並み）

大阪 9℃（+1 平年並み）

福岡 11℃（+4 4月中旬）

【9日(木)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 17℃（＋4 5月中旬）

仙台 20℃（+4 5月中旬）

新潟 20℃（+6 5月上旬）

東京 20℃（+1 4月中旬）

名古屋 21℃（+2 4月下旬）

大阪 21℃（+2 4月下旬）

福岡 21℃（+2 4月下旬）