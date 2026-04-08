カリッと揚がり、黄金に輝くフライドポテト。みんな大好きですが、その立ち位置は、あくまで“サイドメニュー”というのが定番でしたが…、今、そんな常識が覆る事態が起きているのです。



（日本フライドポテト協会 佐藤 雄太さん）

「フライドポテトはいまサイドではなく主役級に変わっています」



“主役級”のフライドポテトとは一体どのようなものなのか？静岡市で話題のフライドポテト専門店に行ってみると…。ショーケースにはジャガイモの種類も切り方も違うポテトがずらり。





（来店客）「ここのポテトおいしくてお昼ごはんにしようと思ってきました」（来店客）「ジャガイモがすごく甘くて他にはないポテト」（来店客 浜松から）「SNSで日本一っていうのを知って、すごいおいしそうだったので寄ってみました」気になる、日本一に輝いたフライドポテトとは？さらに静岡のソウルフードともいわれる“チェリビ”のフライドポテトも進化しているんです。揚げたてのフライドポテトの上にドドンと盛られたこれは一体？さらに驚きの事実も…。（日本フライドポテト協会 佐藤 雄太さん）「北海道・東京次いで静岡…フライドポテトの専門店が多くて激戦区といっても過言ではない」フライドポテト激戦区･静岡で大調査。主役級へと進化する最新フライドポテトの魅力に迫ります。まずは静岡市葵区にある「B-FRITES」。日本一のフライドポテトを決める大会で2023年に優勝した注目のフライドポテト専門店です。一番人気はオリジナルのスパイスを配合した「ビーフリポテト」。さらにショーケースの中には形の違うフライドポテトがずらり。なぜ？これほどの種類のフライドポテトがあるのでしょか？（ビーフリッツ 小濱 雄一郎さん）「たくさんのジャガイモを試して、その中で厳選した6種類をグランドメニューとして一番おいしい状態で提供している」ジャガイモのおいしさを追求した結果、種類によって違った切り方や揚げ方など工夫を凝らした提供をしているそうです。お客さんにおすすめを聞いてみると…。（来店客）「『手割りフリッツ』。ジャガイモがおいしいのとソースがいろいろあっておいしい」（来店客）「好きなのは『手割りフリッツ』。すごく甘くてジャガイモの味も感じられる」（来店客 沼津から）「会社の人がオススメしてくれた手割りの『フリッツ』」みなさん大絶賛していたのがこの手割りの「フリッツ」。なぜ、これほど虜にするのか？その秘密を聞いてみると…。（ビーフリッツ 小濱 雄一郎さん）「『インカのめざめ』という品種を使用。半年から一年以上寝かしたものを使用。雪室で寝かすことで糖度が高まりサツマイモのようなテイストが味わえる」北海道の契約農家で栽培された「インカのめざめ」雪室という雪を利用した天然の冷蔵庫で熟成させたこだわりのジャガイモ。さらに。（ビーフリッツ 小濱 雄一郎さん）「一度蒸かしてから手で割って揚げている。手で割ることで不ぞろいの断面がカリッと仕上がる。中がホクホクとした面白い食感になる」その味にお客さんも…。（来店客 神奈川から）「ジャガイモの味が直接感じられてとてもおいしいです」さらに4度揚げをしていてるというこの「グロスフリッツ」は、外はカリッと中はクリーミーな味わいが楽しめる一品なんです。そしてフライドポテトを最大限に楽しむためのディップも10種類あり、組み合わせを考えると来るたびに違った味わいが楽しめます。そのためフライドポテトを食事のメインとするお客さんも…。（来店客）「ここのポテトおいしくて、お昼ごはんにしようと思ってきました」（来店客）「これを食べに来るっていうくらいになっている」この進化に、フライドポテトの日本一を決める大会を運営する日本フライドポテト協会の佐藤さんも…。（日本フライドポテト協会 佐藤 雄太さん）「今、フライドポテトが完全に主役の料理へとなりつつあるのかなと、料理として完成度があがってきている」さらに全国的に増えてきているというのが…。（日本フライドポテト協会 佐藤 雄太さん）「ポテトの上にさまざまな具材が山盛りのったポテト。全国にもやっている店が多くある」静岡県内にも、そんな具材が山盛りの店があるんです。それが、閉店したガソリンスタンドをリノベーションした「チェリービーンズステーション焼津」。「チェリービーンズ」といえば、「チェリビ」の愛称で親しまれる静岡を代表するフライドポテト。一番人気は「チェリビポテト」で、独特な味わいのオリジナルスパイスが特徴で“静岡のソウルフード”として愛されています。（来店客）「スパイスが好きで、他にはない」（来店客）「思い出の味。高校生の時によく行った。たまに食べたくなる」（来店客）「地元を感じられるソウルフード」そんな“チェリビのポテト”がさらに“主役級”の進化を遂げているといいます。“焼津店限定”という…その商品を作っているところを見せてもらうと…。おいしそうに揚げられたフライドポテトの上に濃厚タルタルソースをドサッと。さらに揚げたてのサクサク衣のチキンを豪快にドンっと。これが“主役級”に進化したフライドポテト「タルタルテリヤキチキン」。でも、なぜ？このような商品が誕生したのでしょうか？（チェリービーンズステーション焼津 石津 治さん）「フライドポテトという存在が、ハンバーガーのサイドメニューという位置づけだったので、ソースや合わせる具材によっては“主役級”メインをはれる存在になるのかなと」パスタから発想を得たという一番人気の「めんたいバター」や、肉の塊が4つもの乗った「ミートボール」。ピザの上の具材をポテトの上にのせた夢のようなメニュー「ミックスピザの上」など6種類。実際に注文したお客さんも…。（来店客）「ボリュームがあるのでかなり満足できる」（来店客）「ポテトメインで、きょうもランチにと思って買いにきました」（チェリービーンズステーション焼津 石津 治さん）「月替わりでメニューを作っている。可能性は無限大」ボリューム感と一度で2度おいしい…お得感がお客さんの満足へとつながっているのです。サイドメニューから“主役級”に躍進するフライドポテト。その進化に今後も注目です。