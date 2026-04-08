FCEVヒョンデ・ネッソの日本での販売を開始

ヒョンデは4月8日、SUVタイプの新型水素電気自動車『ヒョンデ・ネッソ（NEXO）』の日本での販売を開始した。

【画像】ついに日本導入となった、ヒョンデの水素電気自動車『ネッソ』 全27枚

『ネッソ』は、ヒョンデが長年培ってきた水素技術の集大成として開発された次世代FCEV（燃料電池車）である。



新型FCEV『ヒョンデ・ネッソ』を日本で販売開始。 ヒョンデ

2018年に初代モデルが登場した『ネッソ』は、2024年までに全世界で約4万台を販売、7年ぶりのフルモデルチェンジとなった新型も、先行して販売を開始した韓国では半年で約5000台の販売実績をもつ。

今回、日本に導入された新型モデルでは、日本のユーザーの声を開発に反映し、走行性能の最適化と実用性の向上を徹底的に図ったという。

パワートレインには、最高出力204ps、最大トルク35.7kg-mを発揮するモーターを搭載し、一充填走行距離は標準グレードの『ボヤージュ（Voyage）』が最大1014km、上位グレードの『ラウンジ（Lounge）』、『ラウンジプラス（Lounge+）』で970kmと公表されている。

搭載される水素タンクの容量は162L（6.69kg）で、満充填に要する時間は約5分となっている。その経済性の高さと運用効率から、タクシーや公用車としての需要も見込まれている。

さらに、最大1500Wの電力供給が可能な『V2L（ビークル・トゥ・ロード）』、『V2H（ビークル・トゥ・ホーム）』に対応しており、災害時の非常電源など『社会インフラ車両』としての役割も果たす。

価格は750万円（ボヤージュ）から835万円（ラウンジプラス）で、国の『クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）』が147万円が適用、さらに東京都の『ZEV（ゼロ・エミッション・ビークル）車両購入補助金』においても170万円の補助が想定されている。

水素SUVとしての個性的なエクステリア

新型『ネッソ』のエクステリアは、ヒョンデ独自のデザイン言語『アート・オブ・スチール』の思想のもと、張りのある面構成と両館の強いシルエットでまとめられている。

フロントのデイタイムランニングライトやリヤコンビネーションランプには、ヒョンデの水素事業ブランド『HTWO』のシンボルマークをモチーフとした意匠が盛り込まれ、FCEVとしての個性と先進性を視覚的に主張している。



新型FCEV『ヒョンデ・ネッソ』を日本で販売開始。 ヒョンデ

また、イルミネーションを備えた『オートフラッシュドアハンドル』や『デジタルサイドミラー』（ラウンジプラスに装備）などの装備もネッソの先進的なイメージを強調するディテールとなっている。

ボディカラーは標準色の『ファントムブラックパール』のほか、プラス6万6000円のオプションカラーとして『クリーミーホワイトパール』、『ゴヨーカッパーパール』、『エコトロニックグレーパール』が設定される。

ボディサイズは全長4750mm、全幅1865mm、全高1690mm、ホイールベース2790mmのDセグメントのSUVながら、最小回転半径は5.5mと日本の道路環境でも取り回しが良いものとなっている。

タイヤサイズは『ボヤージュ』が225/55R18、『ラウンジ』、『ラウンジプラス』が245/45R19で、最低地上高は160mmを確保する。

先進的で実用性なインテリア

新型『ネッソ』のインテリアは、ドライバーを囲むように広がる、『12.3インチカラーLCDメータークラスター』と『パノラミックカーブドディスプレイ』を軸に、先進性と日常での使いやすさを両立した空間が広がっている。

シートは全車で運転席・助手席とも『パワーシート』（ボヤージュはファブリック、ラウンジ以上は本革）が標準装備で、上級グレードでは『前後席シートヒーター』（ボヤージュは前席のみ）やレッグレスト付きの『前席リラクゼーションコンフォートシート』が備わる。



新型FCEV『ヒョンデ・ネッソ』を日本で販売開始。 ヒョンデ

後席は6：4の分割可倒式で、ラゲッジ容量は後席使用時で510L、最大で1630Lを確保する。

インテリアカラーは、『ボヤージュ』がファブリックの『ブラックモノトーン』で、ラウンジ以上のグレードでは本革の『ブラックモノトーン』、『ダークティール/オブシディアンブラック2トーン』、『セレーングレー/モシアイボリー2トーン』が設定される。

また、利便性を高める快適装備として『グーグルマップ連携ナビゲーション』および『アプリ内水素ステーション検索機能』も搭載し、コネクテッドサービス『ブルーリンク（Bluelink）』による車両状態の遠隔確認や管理にも対応する。

さらには、『室内指紋認証』、『ワイヤレス充電』、『USB Type-C端子（計100W）』などを標準装備するほか、ラウンジ以上のグレードでは『バング&オルフセン14スピーカープレミアムサウンドシステム』や『ビルトインドライブレコーダー（前・後）』、『ビジョンルーフ』なども備えている。

先進の安全機能と充実したアフターケア

新型『ネッソ』はヒョンデの運転支援パッケージ『ヒョンデ・スマートセンス』を搭載するほか、回生ブレーキには、前方レーダーとナビゲーション情報から前走車との距離に応じて回生量を自動調整する『スマート回生システム』を採用。ストップ＆ゴーの多い日本専用チューニングでドライバーの疲労軽減に貢献している。

また、購入後のアフターケアも充実しており、新車登録後の法定点検料に加え、初回の車検点検基本料までを無償で提供する『ヒョンデ・アシュアランス・プログラム』が、ネッソ専用プログラムとして4年目の12か月点検まで拡張されている。



新型FCEV『ヒョンデ・ネッソ』を日本で販売開始。 ヒョンデ

さらに、車両の外装部品（前後バンパー、ドアミラー、フロントガラス、タイヤ（最大2本））の破損時の修理を無償で行う『スタイルケア』も3年附帯するなど、購入後の維持・管理までを見据えたサポートが用意されいる。