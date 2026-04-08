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キャスターや外装パーツを外さないと「ダメ」、といわれる航空会社がほとんどなんだけどね。

ゴロゴロとキャリーできるスパコンが現れました。「GigaIO Gryf」は、メーカーいわく世界初のスーツケースサイズのAIスーパーコンピュータ。Mサイズ級の228.6×355.6×628.7mmのケースに、サーバー、ストレージ、GPUアクセラレータなどを組み込めます。

電源さえあればアウトドアでも使えるフィールド・スーパーコンピュータ、という概念もあたらしい。2シーターのオープンカーでも、気合い入れたらバイクでも運べそうだもんね。

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外装は強度が高いカーボンファイバー製。キャスターと収納可能なキャリーハンドル、グリップもついています。

カバー類を外したときのサイズは228.6×355.6×539.8mm。お、これならLCCや小型機以外ならOKそうだぞ。まあ重量がかさんで「ダメ」と言われてしまうでしょうけど、スパコン/サーバーのフォームファクタとしては優れていますよね。預け荷物だったとしても、空港についたらすぐガチなAI演算ができる。アクションサスペンス映画のガジェットとしても脚光を浴びそう。

Source: ELSA