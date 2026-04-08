アメリカのイラン攻撃による原油価格高騰の山形県内への影響について、吉村知事はきょう、県が事業者に行った聞き取り調査の結果を公表しました。

【写真を見る】緊迫するイラン情勢 原油価格高騰が県内の製造業などに影響 吉村知事は攻撃2週間停止に「ひとまずほっとしている」

これは、きょうの定例会見で公表されたものです。



県内の製造業では、潤滑油や塗装に使うシンナー、包装資材といった石油関連製品の値上がりと、入荷の遅れが出ています。

特にプラスチック関連企業では、供給元から材料が手に入りにくくなっている影響で、一部の製品の出荷が停止しているということです。

また、観光やイベント業については、現時点で目立った影響はないとしつつも、今後、ゴールデンウィークにかけ、車を利用した観光客の減少を懸念する声が上がっているということです。

さらに、農林水産関係では、燃料として使われる重油や軽油などに値上げの動きが出ているほか、ビニールといった、農業用資材の値上げの情報があるということです。

■攻撃２週間停止に「ひとまずほっとできる」





またアメリカとイランが攻撃を２週間停止すると発表したことについては。



吉村知事「２週間の（停戦）合意となったのはひとまずほっとできると思っている。石油関連製品やガソリンがないとなかなか身動きが取れないという実態もあります。事業活動や県民生活に大きな影響があるので、早期に解決してほしい」

吉村知事は、こうした動きや、政府による石油の備蓄放出などで燃料価格が安定してきたことなどから、今後の対応については、情勢を注視しながら検討していきたいとしています。