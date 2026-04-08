ネットリサーチ事業の株式会社クロス・マーケティングは８日、全国２０歳〜６９歳の男女を対象に実施した「スニーカーに関する調査（２０２６年）」の結果を公開。ビジネスシーンでも「スニーカーＯＫ」と考える人が８割を超えたことが分かった。

ビジネスシーンでのスニーカー着用は「全く問題ないと思う、自由な服装をすべきだと思う」が２年前に比べ４．１ポイント増の２３．８％。この意見を含む「ビジネスシーンでも履いてよいと思う」層は８２．２％に達し、２年前より２．０ポイント増えた。一方で「ビジネスではスニーカーを避けた方がよいと思う」という人は１７．８％。男性では５０代、６０代でスニーカーに“拒否反応”を示す割合がいずれも２５％以上と多い一方で、意外にも２０代男性も２４．５％と、３０代〜４０代男性よりも保守的なジャッジを見せている。

買い方は「実店舗で商品を検討して、実店舗で購入する」（６４．０％）を含め、実店舗購入派は６９．３％。「ＥＣで購入派」は３０．３％で、実店舗で実際に商品を手に取り、足にフィットするかどうかを確認してから購入する層が多いことが分かった。