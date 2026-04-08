通貨オプション ボラティリティー 相場急反転で一段のドル高ヘッジ需要が低下
通貨オプション ボラティリティー 相場急反転で一段のドル高ヘッジ需要が低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.77 7.22 6.07 7.86
1MO 8.55 6.62 7.26 7.54
3MO 8.84 6.43 7.67 7.60
6MO 9.07 6.51 8.08 7.79
9MO 9.14 6.64 8.29 7.91
1YR 9.18 6.81 8.44 8.01
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.33 10.57 7.79
1MO 8.19 10.11 7.42
3MO 8.63 9.85 7.48
6MO 9.02 9.89 7.71
9MO 9.17 9.89 7.87
1YR 9.28 9.90 8.01
東京時間16:36現在 参考値
イラン紛争の一時停戦合意を受けて、これまでの有事のドル買いに対する巻き戻しが強まっている。オプション市場では一段のドル高ヘッジ需要が低下。１週間ボラティリティー水準が低下している。
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3MO 8.84 6.43 7.67 7.60
6MO 9.07 6.51 8.08 7.79
9MO 9.14 6.64 8.29 7.91
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.33 10.57 7.79
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6MO 9.02 9.89 7.71
9MO 9.17 9.89 7.87
1YR 9.28 9.90 8.01
東京時間16:36現在 参考値
イラン紛争の一時停戦合意を受けて、これまでの有事のドル買いに対する巻き戻しが強まっている。オプション市場では一段のドル高ヘッジ需要が低下。１週間ボラティリティー水準が低下している。