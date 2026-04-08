超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議では、消費減税について関係者からのヒアリングが続いています。

高市首相が強いこだわりを持つ、「2年間の食料品消費税ゼロ」ですが、事業者からは、レジの改修などの負担が大きいとして慎重論が強いのが現状です。

8日の実務者会議では新たに日本保守党が参加し、各党がレジのメーカーなどから意見を聞きました。

これまで、小売業界や経済団体からは、レジの改修などのコストが大きく、2年間という短期間限定での税率の上げ下げに否定的な声が出ているほか、高市首相が消費減税のあとに導入を目指す給付付き税額控除の方が「迅速・効果的にできる」との指摘も出ています。

一方、その給付付き税額控除については、中・低所得者をいち早く支援するために、まずは簡易的な制度から導入していく方向で与野党が一致、9日の有識者会議で制度設計の議論が始まる見通しです。

政府内からは「会議のたびに、消費減税にネガティブな意見が出てくる」と弱気な声も聞こえますが、高市首相の“悲願”なだけに政権幹部は「減税をやらないという選択肢はない」と強調しています。