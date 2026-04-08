◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(8日、横浜スタジアム)

午後6時から行われるDeNA対中日の注目ポイントを紹介します。

DeNAは先発のコックス投手が勝てば、球団外国人史上初の開幕からの2戦2勝となります。前回の1日の阪神戦では安定感あるピッチングを披露し6回、被安打5、7奪三振、1失点と好投しました。佐野恵太選手は現在12球団で唯一、開幕から10試合連続でヒットを記録中。通算1000本安打まであと5本に迫っています。

中日はルーキーコンビに注目。先発にドラフト1位の中西聖輝投手が登板します。プロ初登板となった1日の巨人戦では立ち上がりが悪く3失点したものの、2回以降は確実に巨人打線を抑えました。勝てば、プロ初勝利となります。また、岡林勇希選手に代わりセンターで出場しているドラフト6位の花田旭選手はプロ初出場から3試合連続でマルチ安打と球団記録を更新。打率5割を記録し、今日も活躍なるか注目です。

DeNAは現在3勝7敗で5位、中日は2勝8敗で6位となっています。