乃木坂46、日大入学式でのサプライズライブに会場どよめき 今年同校を卒業した林瑠奈がスピーチ「皆さんの勇気に繋がっていたら」
アイドルグループ・乃木坂46が8日、東京・日本武道館で開催された日本大学の入学式にサプライズで出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露した。
【ライブ写真】日大入学式でサプライズライブ！センターを務めた林瑠奈
厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが。乃木坂46のメンバーが登場した瞬間、新入生からは驚きの声と大歓声が沸き起こり、乃木坂46のサプライズライブがスタートした。
ライブでは、「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」といったヒット曲に加え、きょう発売となったばかりの5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段をかけ上がったのはいつだ？」を披露。約1万8000人の新入生の背中を押した。
このサプライズ出演は、乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現。林は、会場で「（大学生活を振り返ると）あっという間の4年間で、今思うと『あの時こうしていればよかった』と思ったことも、『正解だった、すべての選択に意味があった』と思っています。これからさまざまな道を辿る中で、私たちの活動が少しでも皆さんの勇気につながっていたらうれしいなと思います」とスピーチ。その後、これから新しい生活の一歩目を歩み始める新入生の背中を押す「きっかけ」を歌唱した。
【ライブ写真】日大入学式でサプライズライブ！センターを務めた林瑠奈
厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが。乃木坂46のメンバーが登場した瞬間、新入生からは驚きの声と大歓声が沸き起こり、乃木坂46のサプライズライブがスタートした。
このサプライズ出演は、乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現。林は、会場で「（大学生活を振り返ると）あっという間の4年間で、今思うと『あの時こうしていればよかった』と思ったことも、『正解だった、すべての選択に意味があった』と思っています。これからさまざまな道を辿る中で、私たちの活動が少しでも皆さんの勇気につながっていたらうれしいなと思います」とスピーチ。その後、これから新しい生活の一歩目を歩み始める新入生の背中を押す「きっかけ」を歌唱した。