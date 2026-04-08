東海大陸上部の新体制発表が8日に神奈川県平塚市で行われ、男子400メートル日本歴代2位の44秒77を持つ佐藤拳太郎（31＝富士通）が新たに短距離ブロックコーチに就任した。競技を継続しながら、体育学部競技スポーツ学科特任助教と指導者を担う。さらには早大大学院の研究員として博士学位の取得中を目指し「4足のわらじじゃないですけど、いろいろやらせていただけている。その環境に身をおけている私は大変幸せ者」と語った。

佐藤は23年世界選手権で高野進が持つ日本記録を32年ぶりに更新。昨年の世界選手権で後輩の中島佑気ジョセフ（富士通）に現日本記録の44秒44に更新されたが「日本人で43秒台を出した選手はいないので私がなれるように」と意気込んだ。

男子1600メートルリレー代表、通称“マイル侍”では主力としてパリ五輪6位入賞に貢献。佐藤は「五輪で2分55秒を出さないとメダルは獲れない。3秒足りない。ジョセフくんを追い越せる記録を出して、日本チーム全員が43秒に」と話し「まだ日本選手権を勝ったことがない。32歳になる年に初めてタイトル取れるように万全の準備臨みたい。アジア大会代表になれるように」と闘志を高めた。

部長兼短距離ブロック監督となる高野進氏は「（400メートル日本）歴代2、3位ですからね。申し分ないと思っている」と東海大を支える指導の後継者として期待を込めた。