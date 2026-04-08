元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が、５年３カ月ぶりとなるシングルＣＤを６月１７日にリリースすることが８日、分かった。

フジテレビ系ドラマ「元カレの猫を、預かりまして。」の主演を務めた柏木がドラマ主題歌である「シアワセ記念日」を配信リリースしていたが、今回、新たなカップリング曲を収録し、６月１７日にシングルＣＤとしてリリースする。

柏木ソロ名義としてのＣＤ作品リリースは２０２１年３月３日にリリースされた「ＣＡＮ ＹＯＵ ＷＡＬＫ ＷＩＴＨ ＭＥ？？」以来５年３カ月ぶり。ＡＫＢ４８を２０２４年４月３０日に卒業後も変わることなくタレントとして活動し、コスメのプロデュースやバラエティー番組への出演などで存在感を見せているが、歌手活動についても継続していく。

柏木は「ＡＫＢ４８卒業後、初めてのソロシングルＣＤリリースということで、卒業してもちゃんと音楽活動もやっていることが広まったらうれしいです。久しぶりに出演したドラマの主題歌ということもあり、思い入れのある１曲になっています。カップリングでは作詞にも挑戦する予定です！まだ全く手をつけていないので『予定』、ということで何卒よろしくお願いします」とコメントした。