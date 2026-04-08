タレント出川哲朗（62）が7日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。同局で放送される「プロ野球順位予想2026」に出演する各球団のファン代表について語った。

同番組の放送時間に他局に出演している“裏かぶり”問題の影響も大きく、出川は「今回大変だったのは中日」と明かした。

出川は「中日は（スピードワゴン）井戸田くんがスケジュールでどうしてもダメで」と語った。

伊集院は「今まで井戸田くんは収録終わり、次の朝一番のスケジュールのためにロケバスで名古屋に行っていたりした。それぐらい大事にしている。『プロ野球順位予想2026』を。どうにもこうにもダメで」と強行スケジュールで収録に参加してきた井戸田の欠席を悔やんだ。

伊集院は「井戸田くんの代わりの中日ファン誰だと思います？」とテレビプロデューサー佐久間宣行氏にクイズを出した。

伊集院は「よくみっけましたね」と話し、出川も「これはダメ元でオファーしてみようと思って。前に別の野球番組で一緒になったとき野球愛が本物だっていうのは感じたんで。ちょっと雰囲気違っちゃうかなと思ったんだけど、お願いしたら案の定、ひょこひょこ来てくれた」と経緯を明かした。

伊集院が「（立川）志らくさん」と正解発表すると、佐久間氏は爆笑した。

出川は「本当にありがたくて、それも聞いたら『中日の仕事だったらどんな仕事だろうが俺は断らない』って」とオファーを快諾してもらったことを明かした。