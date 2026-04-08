ＧａｍｅＷｉｔｈ<6552.T>はこの日の取引終了後、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表した。売上高は３１億３３００万円（前年同期比２４．０％増）、営業損益は１億８８００万円の黒字（前年同期２億１７００万円の赤字）となった。営業損益は通期予想のレンジ（損益トントン～１億円の黒字）を上回った。



ゲーム情報サイトを手掛ける主力の「メディア」事業でＰＶ単価が改善し、広告収入が増加。ｅスポーツのプロチームを運営する「ｅスポーツ・エンタメ」事業では高額な大会賞金収入が発生したほか、タイアップ案件の獲得が好調だった。光回線事業を展開する「ＩＳＰ」事業では契約者数が順調に増加した。



出所：MINKABU PRESS