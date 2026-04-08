今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５７円台へのドル安・円高はあるかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円５０～１５８円８０銭。



トランプ米大統領は7日夕（日本時間８日朝）に、イランへの大規模攻撃を２週間停止することに同意するとＳＮＳに投稿した。これを受け、原油先物価格は急落し、為替相場では大幅なドル安・円高が進んだ。「有事のドル買い」の巻き戻しが強まり、この日の欧州時間には１５８円００銭台をつけた。ただ、１５８円近辺ではドルは下げ渋っており、今晩の欧米市場で一段のドル安・円高の進行があるかが注視されている。今晩は米３月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録が公表される。デイリー・サンフランシスコ連銀総裁の講演などが予定されている。



出所：MINKABU PRESS