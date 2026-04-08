タレント小原ブラス（33）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、配偶者へのGPS装着の是非について語った。

番組では、元「モーニング娘。」紺野あさ美さんが、5日配信のABEMA「秘密のママ園2」で、夫の日本ハム杉浦稔大投手の携帯電話に「GPSを付けている」と告白したとの記事を紹介。一方で、元AKB48板野友美は以前の出演番組で、「LINEのテレビ電話をほぼずっとつないでいる」とし、夫のヤクルト高橋奎二投手の現状がすぐ分かるようにしていると話していた。

この話題に対し、小原は大きな疑問を口にした。「女の人がさ、夫にGPSを付けているみたいなことは平気で言うけど、男の人が女の人にGPS付けてるって言ったら、DV味が増してこない？」。MCの垣花正も「確かに。増してくる」と同意した。

その上で小原は「だから、ダメなんだよ、これ。DVなんだよ、これ。本当はダメだと思うよ」と、見解を口に。「今はまだメディアが追いついていないけど。世間がまだ追いついていない。あと10年たったらその理屈になる」と予測した。