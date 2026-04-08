◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手とのメジャー初対戦でツーベースヒットを放ったブルージェイズの岡本和真選手が試合を振り返りました。

岡本選手は山本投手との対戦について、「日本でもそこまで対戦は少なかったですし、テレビでも見ていたので、今日はすごく楽しみにして打席に立ちました」とコメント。実際に打席では「しっかりと打つべきところは打てたかなと思います」と振り返りました。

先頭で迎えた7回の打席では、追い込まれてから一度は見逃し三振の判定。それでもABSチャレンジを要求すると1.6インチ(約4センチ)ゾーンから外れボールの判定となりました。「今日は(ゾーンの判定が)広いなと感じていたので、あそこは終盤でしたし、やるしかないなと思いました」と振り返り、その後ツーベースヒットを放った場面については、「あそこは集中していたので、もう一回、自分にとってチャンスになったと思って、なんとか出塁しようと思っていました」と語りました。

翌日は大谷翔平選手が先発予定。2016年、2年目の岡本選手はオープン戦で前年15勝(5敗)をあげた4年目の大谷選手と対戦し結果は空振り三振でした。「本当に若いときに一度だけ対戦しているんですけど、バッターとしてもピッチャーとしてもすごいと思うので、すごく楽しみです」と話しました。

この日の敗戦でチームは6連敗となっていますが、「明日も切り替えて頑張りたいなと思います」と前向きな姿勢を示しました。