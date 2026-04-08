◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

昨シーズン、ワールドシリーズに進出したブルージェイズはこの日もやぶれ連敗は「6」に伸び、シュナイダー監督が試合後コメントを残しました。

試合は2点ビハインドの5回、先発・ガウスマン投手にボークが宣告された場面でシュナイダー監督が激しく抗議。判定に納得がいかずベンチを飛び出しましたが、抗議は受け入れられず今季初の退場処分となりました。その直後にタイムリーヒットを浴びるなど、流れを引き寄せることができませんでした。

打線は7回、相手先発の山本由伸投手を攻めるなど無死満塁の好機を作ります。しかし2番手のベシア投手から得点を奪えず。最後まで決定打を欠く展開となりました。

試合後、シュナイダー監督は「この状況を抜け出すには、やっぱり誰かが大きな一打を打つ必要がある。チャンスはあるが、それを誰が決めるのか」と振り返り、「得点圏の状況って本当に不思議で、波があるもの。去年はスロースタートだったけど、途中から良くなった。今回も流れが変わることを期待している」と前を向きました。

また好機での攻撃については、「不安ではない。どの球に手を出すか、四球を選ぶことも含めて判断が必要。自分の仕事をして次の打者につなぐ。それが去年はすごくできていたし、今もそれを目指しているけど、現状はうまくいっていない」と課題を挙げました。

今季からチームに加入の岡本和真選手はこの試合でも打点は稼げず、連敗中6試合は22打数5安打、打率.227、0打点といった成績となっています。