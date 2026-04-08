水崎綾女＆篠田麻里子＆矢吹奈子トリプル主演『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』第1話、TVerで100万再生を突破
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜25時）の第1話が、TVerで再生数100万回を突破した。
【写真】『サレタ側の復讐』第2話より場面写真
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描く、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。原作は、作画・きら、原作・雙葉葵による、累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミックだ。
4月2日〜6日にかけて計測された、TVerにおけるVODのみ（解説放送版を含む）の番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）が、このたび100万回を突破した。（※）
4月1日の初回放送では、主人公の奈津子（水崎）に対する夫・義隆（Kis-My-Ft2・二階堂高嗣）の乱暴なベッドシーンや、不倫相手との濃密なシーンが描かれるなど衝撃的な展開に。二階堂は不貞に走るモラハラ夫を体当たりで演じ、SNSを中心に大きな反響を呼んだ。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』は、テレビ東京系にて毎週水曜25時、BSテレ東にて毎週火曜24時放送。
※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外
※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外
【写真】『サレタ側の復讐』第2話より場面写真
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描く、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。原作は、作画・きら、原作・雙葉葵による、累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミックだ。
4月1日の初回放送では、主人公の奈津子（水崎）に対する夫・義隆（Kis-My-Ft2・二階堂高嗣）の乱暴なベッドシーンや、不倫相手との濃密なシーンが描かれるなど衝撃的な展開に。二階堂は不貞に走るモラハラ夫を体当たりで演じ、SNSを中心に大きな反響を呼んだ。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』は、テレビ東京系にて毎週水曜25時、BSテレ東にて毎週火曜24時放送。
※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外
※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外