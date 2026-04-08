高見亨介VSアンヘル・アヤラ

ボクシングの前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）が8日、都内で会見を行った。11日に東京・両国国技館で元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）とノンタイトルのフライ級10回戦を行う。高見は「倒して終わる」とKO宣言。対して、アヤラは茶目っ気溢れる行動で会場を笑いに包んだ。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は23歳の高見が10勝（8KO）1敗、25歳のアヤラが18勝（8KO）1敗。

高見は前戦のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）との王座統一戦で、1-2で判定負け。フライ級に転向し、再起を目指す。トレーニングを振り返り「ここまでしっかり仕上げて来られた。階級を上げて一発目の復帰戦でもあるので、しっかりと勝った姿を見せたい。高見亨介らしいボクシングを皆さんにお見せできればいいなと思います」と意気込んだ。

試合の展開については「ベストはやっぱり倒して終わる試合っていうのを常に意識している」とKO宣言。その上で「どの展開になっても、技術面の部分でもしっかり上回れるように練習してきたので、そこもしっかり見せられれば」と冷静に前を見据えた。

一方のアヤラは前戦で現IBF同級王者・矢吹正道（緑）に敗れ王座陥落。「今回良い試合をしたいという気持ちが強いです。それとともに、もう二度と負けたくないという気持ちも強いです。日本人の強さは分かっていますが、メキシコ人の強さも見せつけたい。リングの上で証明します」と覚悟を示した。

アヤラはこの日、ドジャースの大谷翔平投手のビジター用ユニホームを着て登場。記者からその理由を問われると「ドジャースのファンですし、特に大谷選手が好きなので。30分〜1時間程歩いて、やっと見つけた一枚。いつかサインしてもらえたら」と笑顔を見せた。会場では笑いと拍手が巻き起こった。



（THE ANSWER編集部）