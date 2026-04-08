ラドンナは、「Toffy（トフィー）」から、ハンディタイプのコードレスかき氷器「Toffy コードレスふわふわかき氷器」を2026年4月15日に発売します。カラーはペールアクアとミルキーホワイトの2色。実売価格は6930円（税込）。

「Toffy コードレスふわふわかき氷器」

記事のポイント 手に持って使えるコードレス式の電動かき氷器。最速12秒でカップ1個分のかき氷を作れるパワフル仕様で、かき氷のほかにも冷製パスタやサラダの仕上げなどにも利用できます。

本製品は、専用スタンドにセットして卓上でも使えるほか、はずして手にもってハンディタイプとしても使える2WAY仕様の電動かき氷器です。充電式のコードレスタイプのため、コードの取り回しも必要なく、場所を選ばずに氷を削れます。専用スタンドは器の高さに応じて選べる2段階設計で、背の高いグラスにも対応します。

付属の製氷カップ1個分を最短12秒でスピーディーに削れるパワフル仕様。刃の調節ダイヤルで氷の細かさを無段階に調節でき、ふんわりと口どけなめらかな食感から、さらさら、シャリシャリという清涼感のある食感まで、お好みに合わせた仕上がりが楽しめます。

バラ氷や冷凍フルーツ、ジュース等を凍らせた味付き氷にも対応しており、バリエーション豊かなかき氷アレンジが広がります。また、冷製パスタやサラダの仕上げにトッピングするなど、料理の用途にも活躍します。

氷をセットして電源ボタンを長押しするだけで簡単に操作可能。押し続ける必要がなく軽い力で使えるので、家族みんなでかき氷作りが楽しめます。

本体以外のパーツは分解できて水洗いできるので、お手入れ簡単で清潔に使えます。使用しない時には本体とスタンド、トレーはコンパクトにセット可能で、収納スペースにも困りません。

Toffy 「Toffy コードレスふわふわかき氷器」 発売日：2026年4月15日 実売価格：6930円（税込）

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