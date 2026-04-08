CANDY TUNEが、浅草花やしきにて2026年5月1日〜5月8日の8日間にわたって開催される、デビュー3周年を記念した特別企画イベント＜CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』＞の詳細を解禁した。

本イベントでは、特別夜間営業（17:00〜22:00）で、アトラクション、縁日、フード、装飾まで園内全体をCANDY TUNEがジャックする。3周年を“遊園地まるごと”でお祝いする、期間限定のスペシャルイベントだ。

このたび第2弾情報として、前売り限定フォトブック付きチケットの先行カット、メンバー別コラボフード7種＋ノベルティ付きのコラボドリンク、さらにアトラクションと楽曲がリンクする“遊ぶ”ベストアルバム企画の詳細などが発表された。

コラボドリンク

前売りチケットは現在発売中だが、イベントを思う存分楽しめる入園＋アトラクション乗り放題に加え、前売り限定で、花やしきを満喫するメンバーの姿を撮り下ろしたフォトブック付きチケットも販売している。来場者には入場特典として、CANDY TUNE メンバー撮り下ろし写真がデザインされたピクチャーチケットとオリジナル園内MAPをプレゼント。

さらに、園内のアトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムとしてグループの3年間の歩みを振り返る。また、アトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けを追加。加えて、園内放送でも約30分に1回、メンバーの“飴やしきトーク”をお届けする予定とのこと。

その他にも、CANDY TUNEの衣装をモチーフに“お着替え”した飴やしき仕様のパンダカーの登場や、CANDY TUNEがCM出演中の「ほっともっと」によるキッチンカー販売も実施される。詳細は公式サイトをチェックしていただきたい。

なおCANDY TUNEは、バースデーソング『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』を2026年4月22日に3rdシングルCDとして発売する。

◾️＜CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』＞ 開催期間：2026年5月1日（金）〜5月8日（金）

営業時間：各日17:00〜22:00（特別夜間営業）

会場：浅草花やしき（東京都台東区浅草2 丁目28-1）

イベント詳細：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/76079 ▼チケット料金（税込）（入園＋アトラクション乗り放題）

・前売り（日付指定）：大人 5,800 円／小学生 4,200 円

・当日：大人 6,800 円／小学生 5,200 円

・フォトブック付き：7,800 円（前売り限定／大人料金のみ）

・前売り限定ファミリーチケット（大人2 人＋小学生2 人）：15,800 円

・未就学児：無料 ※入場特典はつきません

入場特典：ピクチャーチケット／オリジナル園内MAP

チケット販売URL：https://ameyashiki.ticketme.world 主催：アソビシステム株式会社

共催：株式会社花やしき

企画制作：KIRINZI inc. ※企画・提供内容は予告なく変更となる場合がございます。

※最新情報はCANDY TUNE 公式SNS、浅草花やしき公式SNSにてお知らせいたします。 ▼前売り限定「フォトブック付きチケット」先行カット ▼メンバー別コラボフード7種＆コラボドリンク（ノベルティ付き）

＜コラボフード＞

・立花琴未：はにゃまるうう〜ちょい辛ラーメン

・桐原美月：ポテトアゲちゃってます♡

・小川奈々子：はっ！みぃて！ドーナッツ♡

・宮野静：国王お手製クリームパスタ

・福山梨乃：りのまるんるん台湾ソーセージ

・村川緋杏：圧倒的！ストロびびークレープ

・南なつ：なつしか勝たん！スープカレー ＜コラボドリンク＞

・倍倍クリームソーダ

グループカラーをイメージしたブルーのソーダに、アイスが2 つ乗った、倍倍サイズのクリームソーダ。ペロペロキャンディと飴やしきストローマーカー付きです。

※コラボフード、ドリンクのノベルティ内容・提供形式など詳細は、公式SNS 等で順次お知らせいたします。

※商品は数量限定のため、品切れする場合がございます。 ▼縁日エリア

花やしきで365日お祭り気分を楽しめる「マルハナ縁日」や「ゲームプラザ」も、期間限定で“飴やしき仕様”にチェンジ。ここでしか手に入らない飴やしきオリジナル景品もご用意しています。

※縁日やゲームは別料金となります。 ＜縁日ゲーム＞

・こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい（担当：立花琴未）

・きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん♡射的（担当：桐原美月）

・りのまるのリングシュート（担当：福山梨乃） ＜わたあめ・バルーン販売＞

・なちこのふわふわ！わたあめ屋さん（担当：小川奈々子）

・びびのミラーボール風船屋さん（担当：村川緋杏） ＜ゲームプラザ企画＞

・しーちゃんのゲームコーナー（担当：宮野静）

・なったんの「よそ見禁止カメラ」（プリントシール機）（担当：南なつ） ▼メンバー録り下ろしアナウンス

＜楽曲×アトラクション＞ ※（ ）内は搭乗前アナウンス担当メンバー

・推し♡好き♡しんどい × リトルスター（担当：立花琴未）

・倍倍FIGHT! × ディスク・オー（担当：村川緋杏）

・君もゾンビですかゾンビですね × スリラーカー（担当：宮野静）

・必殺あざとポーズ × スワン（担当：小川奈々子）

・キス・ミー・パティシエ × カーニバル（担当：南なつ）

・アイしちゃってます♡ × ローラーコースター（担当：福山梨乃）

・エトセトLOVE YOU × メリーゴーランド（担当：桐原美月）

・TUNE MY WAY × ヘリコプター（担当：CANDY TUNE） ▼パンダカー＆フォトスポット

園内には、CANDY TUNE の衣装をモチーフに“お着替え”した飴やしき仕様のパンダカーが登場。カウボーイハットをかぶった特別仕様のパンダカーは、ここでしか見られない注目スポットです。さらに、飴やしき撮り下ろしのメンバー等身大パネルや、飴やしき仕様に装飾されたアトラクションなど、フォトスポットも盛りだくさん。そして、園内の“まさか”と思う場所にメンバーのサインも…？「かくれきゃんちゅー」をぜひ探してみてください。 ▼協賛（会場内販売）

開催期間中、CANDY TUNE がCM 出演中の「ほっともっと」によるキッチンカー販売を実施します。メニューは焼肉ビビンバを予定。あわせて会場内モニターではCM放映も予定しています。

※焼肉ビビンバがなくなり次第、販売終了となります。

※近隣店舗で調理したお弁当の販売となります。

※お会計は現金のみとなります。 ▼飴やしき限定グッズ ※一部公開

・飴やしき・ポストカード（全15種）

撮りおろし7 種／パンダカー7種／キービジュアル1種

・飴やしき・ダイカットステッカーセット（全8枚）

・飴やしき・キービジュアルクリアファイル

さらに、PAPABUBBLE（パパブブレ）との「飴やしき」コラボオリジナルキャンディーの販売も決定。グッズは今後も追加予定です。最新情報・詳細は公式SNS 等にて随時お知らせいたします。

◾️3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」

発売日：2026年4月22日（水）

購入：https://lnk.to/87g66umy 初回限定盤 CANDY TUNE盤 通常盤 配信 初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）

CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）

通常盤：KLC_10015 1,200円（税込） ＜予約者優先 先着オリジナル特典＞

▼Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ

・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」

・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」 ▼TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼楽天ブックス

・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼セブンネットショッピング

・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼ネオウィング

・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼Sony Music Shop

・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。 ※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼リリースイベント

3月22日（日）【大阪】大特典会

3月29日（日）【東京】大特典会

3月27日（金）【東京】リリースイベント@ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

3月29日（日）【東京】大特典会ベルサール渋谷ガーデン

4月12日（日）【千葉】大特典会@幕張メッセ10ホール

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

◾️ライブ情報 ◆＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞

日程：2026年6月5日（金）・6日（土）

会場：東京都 日本武道館

詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive ◆＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞（追加公演）

日程：2026年7月21日（金）・22日（土）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE 追加公演FC先行受付中

受付期間：2026年3月13日（金）18:00〜2026年3月23日（月）23:59

詳細：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/73264