篠笛奏者・狩野泰一の最新アルバム『WORLD PEACE』（ワールド・ピース）が、本日4月8日（水）に発売された。

本作は、篠笛という日本古来の楽器が持つ「呼吸」や「揺らぎ」、その響きそのものに深く向き合った作品である。世界30カ国以上で演奏を重ねてきた狩野泰一が、音楽を通して見つめ、感じ続けてきた感覚を、「平和・やすらぎ・共生」というテーマのもとに結晶させた。全13曲はいずれも、約10年にわたりライブで演奏を重ね、時間をかけて磨き上げられてきた楽曲だ。

篠笛と和太鼓を音楽の核に据え、そこにピアノが静かに呼応する編成は、音と音のあいだに豊かな奥行きを生み出す。旋律やリズムを誇張するのではなく、互いの音が空間に溶け合いながら進んでいくその佇まいは、聴く者の感覚を内側へと引き込み、静かな集中を促していく。

和太鼓を担当するのは、元「鼓童」の中心的奏者として世界的に活躍してきた金子竜太郎。その一打一打は、篠笛の旋律を支える土台としてだけでなく、音楽全体に時間的・空間的な深みを与えている。ピアノには、ジャズを軸に多彩な表現を続ける林正樹が参加。旋律を前に押し出すのではなく、音の余白や陰影を丁寧に描き出すことで、アンサンブルに静かな崇高さをもたらしている。

さらにアルバムには、ギタリスト・柴田亮太郎とのデュオによる楽曲も収録された。篠笛とギターという最小限の編成が生む密度の高い音の対話は、アルバム全体の流れに呼吸の変化をもたらし、聴き手の感覚をより深い場所へと導いていく。

本作の発売を記念した全国ツアー＜「篠笛×和太鼓×ピアノ」〜和洋融合の響き〜 CD『WORLD PEACE』発売記念全国ツアー 2026＞も、5月より全国各地で開催される。

中でも注目されるのが、狩野泰一の拠点である新潟県・佐渡島での公演だ。5月17日（日）、アミューズメント佐渡 大ホールにて行われるこのステージは、長年にわたりこの地で音楽と向き合ってきた狩野にとって、特別な意味を持つ公演となる。作品の根底に流れる時間感覚や土地の記憶が、最も自然なかたちで立ち上がる一夜となりそうだ。

また、6月24日（水）・25日（木）には、東京・六本木 GT LIVE TOKYOにて2日間の公演を開催。

狩野泰一（篠笛）、金子竜太郎（和太鼓）、林正樹（ピアノ）によるトリオ編成での演奏に加え、ステージ背面の270インチLEDビジョンでの演出もあり、これまでのコンサートではみられない演出も予定されており、没入型の体験ができることも期待される。さらに、東京公演は両日ともライブ配信を予定しており、会場と配信それぞれのかたちで音楽に心酔できる機会となる。

音が立ち上がり、空間を満たし、やがて静かに消えていく。その一連の時間すべてが体験として共有されるライブの場で、『WORLD PEACE』の音楽は、録音とは異なる輪郭を持って聴き手の前に現れるだろう。狩野泰一『WORLD PEACE』は、篠笛の呼吸を通して、音楽を「体験する」ことの深さを静かに提示する作品だ。

『WORLD PEACE』

発売日：2026年4月1日（水）

価格：￥3,300（税込）

品番：YCCS‐10123

商品ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1214

Amazon：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GKFGCXPK|B0GKFDSWZN

配信：https://KANOyasukazu.lnk.to/WORLD_PEACE 収録内容：

【収録曲】全13曲 夜明け - Daybreak（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）夜の海 - The Sea at Night（作曲：狩野泰一）泰平 - TAIHEI（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）Sunny Night（作曲：狩野泰一）Sola（作曲：狩野泰一）INOCHI（作曲：狩野泰一）Shione（作曲：狩野泰一）Soul Dance（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）昇天 - Rising（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）MATSURI (with Taiko, Chappa, and Piano)（作曲：狩野泰一）I・NO・RI (with Taiko and Piano)（作曲：狩野泰一）KA! - Voice of the Earth（作曲：狩野泰一）縄文 - Jomon（作曲：狩野泰一） 夜明け - Daybreak（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）夜の海 - The Sea at Night（作曲：狩野泰一）泰平 - TAIHEI（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）Sunny Night（作曲：狩野泰一）Sola（作曲：狩野泰一）INOCHI（作曲：狩野泰一）Shione（作曲：狩野泰一）Soul Dance（作曲：金子竜太郎、狩野泰一）昇天 - Rising（作曲：狩野泰一、金子竜太郎）MATSURI (with Taiko, Chappa, and Piano)（作曲：狩野泰一）I・NO・RI (with Taiko and Piano)（作曲：狩野泰一）KA! - Voice of the Earth（作曲：狩野泰一）縄文 - Jomon（作曲：狩野泰一）

＜CD『WORLD PEACE』発売記念「笛×太鼓×ピアノ」全国ツアー＞ 出演：狩野泰一（篠笛）、金子竜太郎（和太鼓）、林正樹（ピアノ） 5/08(金) 大阪 豊中市立ローズ文化ホール

5/10(日) 愛媛 新居浜市 あかがねミュージアム 多目的ホール

5/17(日) 新潟 佐渡市 アミューズメント佐渡 大ホール

5/29(金) 新潟 新潟市 東区プラザ ホール

5/30(土) 新潟 上越市 はーとぴあ中郷 ホール

5/31(日) 富山 鄢部市芸術創造センター「セレネ」大ホール

6/20(土) 宮城 仙台市 エルパーク仙台 スタジオホール

6/21(日) 福島 相馬市 音屋ホール

6/24(水) 東京 六本木 GT LIVE TOKYO 2DAYS（ライブ配信あり）

6/25(木) 東京 六本木 GT LIVE TOKYO 2DAYS（ライブ配信あり）

◆狩野泰一 オフィシャルサイト