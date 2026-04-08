柏木由紀が、シングルCD「シアワセ記念日」を6月17日にリリースすることを発表した。

表題曲には「シアワセ記念日」、そしてカップリング曲は柏木本人作詞となる。柏木由紀ソロ名義のCD作品としては、実に5年3カ月ぶりとのこと。なお、ソロ名義としては2021年3月3日にリリースされた「CAN YOU WALK WITH ME??」以来となるので、7年5カ月ぶりのCDリリースである。

作品は現在も制作中であり、カップリングの本人作詞に対しても【予定】と予防線を張っているが、新たな詳報に期待していただきたい。

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◾️柏木由紀 コメント

AKB48卒業後、初めてのソロシングルCDリリースということで、卒業してもちゃんと音楽活動もやっていることが広まったら嬉しいです。久しぶりに出演したドラマの主題歌ということもあり、思い入れのある1曲になっています。カップリングでは作詞にも挑戦する予定です！まだ全く手をつけていないので【予定】、ということで何卒よろしくお願いします。

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そんな柏木由紀だが、アイドルとしてのライブ出演やコンサートの開催、映画主題歌「I’m not alone」の配信リリース、そして2026年3月にはドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』で主演、そして主題歌「シアワセ記念日」を配信リリースしている。

◾️シングル「シアワセ記念日」

2026年6月17日（水）リリース ○初回限定盤 KICM-92172

価格：￥2,000（税込）

形態：CD＋Blu-ray

封入特典：生写真1枚（全5種ランダム）、応募特典シリアルナンバー

▼CD：収録内容

M-1.シアワセ記念日

M-2.タイトル未定

M-3.シアワセ記念日（Instrumental）

M-4.タイトル未定（Instrumental） 【Blu-ray】

シアワセ記念日 Music Video ○通常盤 KICM-2172

価格：￥1,300（税込）

形態：CD only

▼CD収録内容

M-1.シアワセ記念日

M-2.タイトル未定

M-3.シアワセ記念日（Instrumental）

M-4.タイトル未定（Instrumental） ▼「シアワセ記念日」音源先行配信中

https://yuki-kashiwagi.lnk.to/shiawase-kinenbi

◾️＜柏木由紀オーケストラコンサート「ショートケーキ」＞

2026年5月13日（水）東京芸術劇場コンサートホール

開場 18:00 / 開演 19:00