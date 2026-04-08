立教大学（東京都豊島区）は、学生の安心・安全な修学環境のさらなる充実を目的として、４日から、池袋・新座両キャンパスの一部女子トイレに、生理用ナプキン無料ディスペンサー「ＯｉＴｒ（オイテル）」を導入した。

「ＯｉＴｒ（オイテル）」は、個室トイレ内に設置された専用ディスペンサーから、スマートフォンアプリを通じて生理用ナプキンを無料で提供するサービス 。生理のある人の約９割が「予期せぬ生理」を経験しているという調査結果があり、突発的な事態や持参忘れにより困難な状況に直面する学生が一定数存在する 。また、経済的な理由で生理用品の入手が困難な「生理の貧困」への対応も喫緊の課題となっており、近年、複数の学生から当該サービス導入の要望を受けていた。

こうした学生の心理的・経済的負担を軽減し、ウェルビーイングを向上させることは重要な学生支援のひとつであると考え、今回の導入を決定したと、経過を説明した。

さらに同大では生理に対して多角的な取り組みを行っており、体育会女子ラクロス部による「月経プロジェクト」（”生理と女性アスリート”の問題に正面から向き合い、競技パフォーマンスと健康管理を両立させるための取り組み）や経営学部発の任意団体「Ｒｅｖｉｓｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｉｎｓｉｇｈｔ （ＲＳＩ）」による生理展・ワークショップの開催など、学生主体による啓発や環境改善の取り組みが展開されている。