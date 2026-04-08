「センス100点の新作」出た！【niko and ...】レトロ感が可愛い♡「春ワンピ」

過ごしやすい気候になり、お出かけ気分が高まってきた今の時期。「なに着ていこう？」と悩んだときにおすすめしたいのは、レトロ可愛くて春らしいデザインが魅力的な【niko and ...（ニコアンド）】の新作ワンピースです。ディテールにこだわった小花柄ワンピやボーダー柄ワンピは、1枚サラッと着るだけでサマ見えしそう。おしゃれが苦手な人の強い味方になりそうです。

ハイセンスな着こなしが迷わず完成する春ワンピ

【niko and ...】「[MODE NORM CORE] 2WAYマキシプリントワンピース」\8,500（税込）

オリジナルの小花柄プリントや配色が、ヴィンテージライクなムードを醸し出すワンピ。パフスリーブや袖口のギャザー切り替え、オレンジが映えるパイピングなど、細部までこだわりが詰まったデザインが魅力です。主役級の存在感で、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気に。前後どちらを前にしても着用できるため、気分やシーンに合わせた着こなしを楽しめます。グリーンの小花柄のほか、ドット柄プリントのネイビー・ブラックも揃う3色展開。