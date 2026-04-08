メーガン妃とヘンリー王子が、6歳になる息子のアーチー王子にスキーの楽しさを伝えている様子を公開し、家族の睦まじい一コマを披露した。



【写真】メーガン妃が撮影？ ヘンリー王子の先導でゲレンデを滑るアーチー王子

4月3日にメーガン妃が投稿した動画には、アーチー王子がゲレンデを滑る姿が映っており、映像はメーガン妃自身が撮影したものとみられる。動画ではヘンリー王子がゲレンデを先導し、頻繁に振り返ってアーチー王子の様子を確認。アーチー王子は安定したペースで父親の動きを真似るように滑り降りている。メーガン妃は自身のインスタグラムに「私の息子たち。アーチー、覚えが早い！本当に誇らしいわ」とコメントを添えている。



スキーに関する思い出としてヘンリー王子は、自伝「スペア」の中で幼少期の旅行をこう振り返っている。「数年間、母が連れて行ってくれたレヒ・アム・アルベルクのスキーリゾートで働きたいと真剣に話していた。本当に素晴らしい思い出だ」



昨年、ヘンリー王子とメーガン妃は4歳になったリリベット王女の誕生日を祝うために一家でディズニーランドを訪問。アトラクションや特製ケーキを楽しんだ。自身の子供時代のディズニーランド訪問について、ヘンリー王子は「母や兄のウィリアム王子と一緒に行ったことを鮮明に覚えている。キャラクターたちに会って大興奮した」と語っていた。この旅行は1993年のことで、当時は母のダイアナ妃、そして兄のウィリアム王子と共に訪れていた。



ヘンリー王子は「子供たちが未知の体験に全身全霊で打ち込む姿を見るのは素晴らしい。それによって自分の中にある子供心も再び呼び覚まされる」と続けた。



ダイアナ妃は幼い頃のウィリアム王子とヘンリー王子を頻繁にスキー旅行へ連れて行ったことで知られ、ヘンリー王子はその思い出を「人格形成に大きな影響を与えた」と振り返っている。ダイアナ妃は息子たちを連れてアルプスのリゾート地を訪れ、王子たちは幼少期からスキーに親しんだ。その旅行の様子は多くの写真に収められており、1997年に36歳で亡くなる前、ダイアナ妃が息子たちと共にゲレンデに立つ姿も記録されていた。ダイアナ妃は同年にパリで発生した自動車事故により、ドディ・アルファイドや運転手のアンリ・ポールと共に命を落とした。



ヘンリー王子は現在、自身がダイアナ妃から受け取った幸福な記憶や情熱を、アーチー王子やリリベット王女へと受け継いでいる。冬のゲレンデで成長を見せる子供たちの姿は、ヘンリー王子にとって母親との絆を再確認する大切な時間となっているようだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）