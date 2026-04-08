熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」の車両が、福岡の街を大移動です。



■甲斐海羽ディレクター

「多くの人が行き交う博多駅。駅前広場には今、新幹線の車両が置かれています。」



4月8日、博多駅前広場に登場したのは、実際に新幹線として走っていた「つばめ」の車両です。福岡市内の大移動を終え、博多駅にやってきました。

■荒木大輔カメラマン

「午前2時です。新幹線つばめが博多駅へ向かって出発しました。」





人々が寝静まる真っ暗な福岡を移動する、新幹線の先頭車両。実はこの車両、10年前の熊本地震の影響で運行ができなくなった 「つばめ」の1号車です。震災後、保管されていた車両は、JR九州が半年かけて修繕。3月から始まった九州新幹線の全線開業15周年プロジェクト「つばめの大冒険」として、復活しました。

利用者や沿線地域の人たちへ感謝を伝えようと、熊本県・鹿児島などの九州各地を回り、目的地の博多駅を目指します。



博多港からおよそ10分、大きく弧を描きながら大通りに入る「つばめ」。

■井上真斗カメラマン

「今、つばめが大博通りから祇園大通りに曲がっていきました。」



4キロ程度の道のりをおよそ1時間15分かけて大移動を終えました。

■街の人

「乗る時より大きく感じました。びっくりしました、向こうから歩いてきて。」

「大ファンなので。陸送を徹夜で見て、とても感動しました。」



博多駅前広場では10日にセレモニーが行われ、「つばめ」の車両は19日まで一般公開される予定です。