なぜイランはアメリカとイスラエルによる相次ぐ要人暗殺にもかかわらず、体制が崩壊しないのか。40年にわたり中東外交の最前線に立った元イラン大使・齊藤貢氏が、「狂信的な神権国家」というイメージとはかけ離れた「官僚国家」イランの実像と、戦争の落としどころを語った。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】「イランはチェスを指し、トランプはポーカーをする」元イラン大使が語る"官僚国家"イランの「理系的な、極めて合理的な」本質《終戦シナリオは…》

※この番組は3月19日に撮影されました。

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年3月21日配信）

「ベネズエラのユーフォリア」が通用しない

文藝春秋PLUSの番組「速報解説！ニュースの論点」に、元イラン大使で関西学院大学客員教授の齊藤貢氏が出演し、イラン情勢について解説した。齊藤氏は1980年に外務省に入省して以来、イラン・イラク戦争からイラク戦争まで中東の主要な事件に現場で向き合ってきた人物である。

アメリカとイスラエルはハメネイ最高指導者をはじめイランの指導層を次々と殺害しているが、齊藤氏はこれを「ベネズエラのユーフォリア」と呼ぶ。ベネズエラではマドゥロ大統領を拉致したことで独裁政権が崩壊した。「“柳の下にドジョウは二匹”と考えてイランでも同じやり方をしたら、うまくいっていない」。その理由について齊藤氏は、イランが約100年前のカージャール朝時代から官僚制度を整備してきた歴史を挙げる。

「ある指導者を殺害しても、次の指導者がすぐに現れてくる。それは官僚制度がしっかりしているからです」

「イランはチェスを指し、トランプはポーカーをする」

齊藤氏が強調したのは、イランに対する一般的なイメージの誤りである。

「イランというと、狂信的な聖職者が支配している神権国家だと思われがちな印象がありますが、それは誤りです」



齊藤貢氏

実例として、殺害された国家安全保障最高評議会のラリジャニ事務局長が工科大学の数学科出身であったことを挙げ、「イランの指導層は理系的な、極めて合理的な人たち」と述べた。

この合理性を表す比喩として、齊藤氏は「イランはチェスを指す。トランプ大統領はポーカーをする」と語る。イランが論理的に局面を読もうとする一方、トランプ大統領はブラフをかける。ゲームのルールが異なることが危険の本質だという。

イラン指導者の暗殺が続けば、後任は「金太郎飴」のように出てきつつも、その質は「どんどん劣化していく」。経験不足の人物が判断を下すことで「致命的なミスを起こす恐れがある」と齊藤氏は警鐘を鳴らした。

中東ではメンツが極めて重要

もう一つ齊藤氏が指摘したのは、中東におけるメンツの重みである。「中東ではメンツは極めて重要で、メンツが潰れることはその国の存立が危ういくらいの意味を持つ」。今回、最高指導者を殺害されたことでイランのメンツは大きく傷ついた。「潰されたメンツを回復しないと、今後中東でやっていけない」。

齊藤氏によれば、イランがメンツを回復する手段は限られる。イスラエルに大きな軍事的ダメージを与えるか、アメリカに恥をかかせるか。だが前者はイスラエルの鉄壁の防空に阻まれ、後者も中間選挙の結果が出るまで「勝った」とは言えない。

双方の目標が未達のまま戦闘が続く構図のなかで、メンツの論理が事態の長期化を招いている。

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（「文春オンライン」編集部）