〈「イランはチェスを指し、トランプはポーカーをする」元イラン大使が語る"官僚国家"イランの「理系的な、極めて合理的な」本質《終戦シナリオは…》〉から続く

ホルムズ海峡が事実上封鎖され、アメリカのガソリン価格は高騰。11月の中間選挙を控え、支持率を何より気にするトランプ大統領は焦りを隠せない。元イラン大使・齊藤貢氏は、トランプ大統領が「ポーカーのブラフ」で臨む中東情勢において、イランの「チェスの方が優勢だ」と分析する。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】原油価格はさらに50%上昇する…「身動きが取れない」トランプ大統領が気にする「11月の中間選挙」と「ホルムズ海峡のローテク攻撃」《終戦のキーワードは“弾切れ”》

※この番組は3月19日に撮影されました。

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年3月21日配信）

トランプの「関心」は中東ではなく…

トランプ大統領はなぜイランに強硬姿勢を取り続けるのか。

この問いに対し、齊藤氏の答えは明快だった。

「トランプ大統領は実は中東の問題に関心がなく、自分の支持率だけを気にしていると思われます」

その鍵を握るのが、アメリカ人口の25%を占めるとされるキリスト教原理主義者（エヴァンジェリカル）の存在である。聖書の記述をすべて真実とする彼らは、トランプ大統領の強固な支持基盤となっている。

齊藤氏の計算によれば、エヴァンジェリカルの70%がトランプに投票しており、得票全体の17.5%に相当する。「17.5%だけでは当選しないが、この17.5%がなかったら当選できない」。この票田の存在が、対イラン強硬路線の背景にあるという。

イランがホルムズ海峡で行う“ローテク”攻撃

イランの石油戦略は、軍事力で優位に立つアメリカ・イスラエルと別の土俵で勝負する「非対称戦」の典型である。ホルムズ海峡を封鎖してペルシャ湾からの石油輸出を止め、国際原油価格を押し上げることで、11月の中間選挙を控えるトランプ大統領を追い込む。



齊藤貢氏

齊藤氏は当初、アメリカのハイテク海軍にイランは太刀打ちできないと見ていたが、「読み違えた」と率直に認める。狭いホルムズ海峡では、沿岸からドローンやスピードボートを大量投入するローテクの飽和攻撃に対し、イージス艦でも対処しきれない。トランプ大統領が各国に護衛を要請したことについて、齊藤氏は「米海軍でできないことを、他の国の軍艦が来てできるわけがない」と一蹴した。

原油価格はさらに50%上昇の可能性

最大の焦点は原油価格への影響である。イランの原油積み出しの90%を担うカーグ島が破壊された場合、原油価格は1バレル100ドルから120ドルに跳ね上がる。さらにイランが報復として対岸のアラブ産油国の施設を攻撃すれば、150ドルまで上昇するとの市場の見通しもある。

実際、イスラエルがイランのサウスパース・ガス田関連施設を空爆したことを引き金に、イラン側はカタールの液化天然ガス施設やアブダビのガス田を攻撃した。齊藤氏は「トランプ大統領としてはやめてくれという話だ。ガソリンの値段が下がらないのだから」と指摘する。

どちらかの弾がなくなった時に

ガソリン価格の高騰はブーメランとなってトランプ大統領自身に返ってくる。

「トランプ大統領は今、本当に身動きが取れない。トランプ大統領はポーカー的戦略でブラフをかけているが、イランの合理的なチェスの方が今は優勢だ」

齊藤氏はそう述べたうえで、最終的な落としどころについて「どちらかの弾がなくなった時」と語った。双方のミサイルや迎撃弾の在庫が減り続けるなか、短期的にはむしろ戦闘が激化する局面に入っているとの見方を示した。

（「文春オンライン」編集部）