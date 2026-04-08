神戸×広島の一戦で発生したプレーに見解

日本サッカー協会（JFA）審判委員会は、4月8日にレフェリーブリーフィングを実施した。

主に百年構想リーグでの判定に関する説明がされる中で、3月27日に行われたJ1西地区のヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島が対戦したゲームのPK判定が取り上げられた。

この試合の後半35分、神戸のDFジエゴがゴール前でパスを受けてシュートを放った瞬間に広島のGK大内一生がチャレンジ。大内の足がシュートを放った後のジエゴにわずかに接触しているように見えた場面で福島孝一郎レフェリーはPKと判定し、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入もなかった。

現役時代に国際審判員を務めてワールドカップ（W杯）にもアポイントされた佐藤隆治JFA審判マネジャーは、この場面を「ファウルにしたが、ノーファウルにすべきもの」と分類した。そのうえで「ゴール裏からのリプレイ映像と同じようにレフェリーは見られない」と、主審が得られる情報がアングルの部分で映像と大きな違いがある前提を話す。

そのうえで判定について、「1つはGKが（ボールに）プレーできているかどうかが考慮材料の1つになるが、プレーはできていない。チャレンジの仕方は、足を上げているか、足裏からいっているか、アディショナルムーブメントがあるか、そのようには捉えられない。これは反則ではなく、フェアチャレンジと考えられる。次のボール（こぼれ球）にもう一度FWがプレーするチャンスがあれば別の考え方もあるが、この場面はそうでないものです」と話した。

また、中村太VARが介入すべき事象なのかという問いにも「そう思います」とはしたものの、「悩ましいのは（大内が）ボールにチャレンジできず接触もある。それをPKと判定しているものを覆すだけのシーンかはVARも悩むもの。ただ、GKはプレーイングディスタンスも広い中で反則とすべきかどうか。もう一度、主審が見て判断することが必要だった」とした。

そのうえで佐藤マネジャーは「（VARが）悩んでいるものを明白な間違いでないから呼ばないのが良いのか、結果論で言いがちになるけど、大事なのは現場の審判員が迷いなくできるかどうかだと思います」として、「無理を言っている部分もあると思うけど、どこまでプロフェッショナルとして改善できるか」と話した。

シュートを打った選手に対してGKによる「アフタータックル」的な接触に見える部分もある場面だったが、佐藤マネジャーがフィールドプレーヤーとGKによるプレーイングディスタンスの違いも要素に挙げたように、際どい判定だったのも事実だろう。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）