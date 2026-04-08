NHK、電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を変更 これまでは「レー」が基本→「ゼロ」優先に
NHK放送文化研究所は8日、公式Xを通じ、電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を2026年度から変更したと知らせた。
【画像】NHK放送文化研究所が紹介 電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方
「NHKではこれまで数字の『0』は『レー』と読むことを基本としてきました」とし、「2026年度から電話番号・郵便番号については読み方の決まりを『（1）ゼロ （2）レー』に変更」したと説明。そして「『どちらで読んでもかまわないが「ゼロ」が優先』となりました」と伝えた。
これは、昨年10月の「第1479回放送用語委員会」で議題として提案、決定されたもの。公式サイトでは、議論の経過が詳細に記載されている。
【画像】NHK放送文化研究所が紹介 電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方
「NHKではこれまで数字の『0』は『レー』と読むことを基本としてきました」とし、「2026年度から電話番号・郵便番号については読み方の決まりを『（1）ゼロ （2）レー』に変更」したと説明。そして「『どちらで読んでもかまわないが「ゼロ」が優先』となりました」と伝えた。
これは、昨年10月の「第1479回放送用語委員会」で議題として提案、決定されたもの。公式サイトでは、議論の経過が詳細に記載されている。