スウェーデン出身のタレントLiLiCo（55）が8日、ブログを更新。日本の永住権を取得したことを報告した。

LiLiCoは「少し前にJ−WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど....日本の永住権！！いただきました」と報告。「来日して38年 書類のまた書類 かなり勉強になった 年金事務所、税務署、法務局、区役所...休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と永住許可申請手続きの苦労を振り返った。

友人からはプロに依頼すべきとの助言を受けるも、「自分で感じ、自分で知る大切さ」を重んじて自ら約2年をかけて手続きを行ったという。「入国管理局のカウンターに在留カードを置かれ....永住者という文字が目に入って泣いてしまった」とこれまでの苦労や、両親や祖母、友人や夫の顔などを思い出して感極まった様子も明かした。

「在留カードはいつも持って歩かないといけないので もちろん38年前から持って歩いてるけど、これからはたまにチラ見しちゃいそう 永住者...涙」としみじみ。「日本語はまだまだだけど、ここからまた更に頑張ります 集めた書類を整理・審査してくれた 入国管理局ありがとうございました 日本大好き」とつづった。

LiLiCoは18歳のときに来日し、89年に芸能活動をスタート。18年に俳優の小田井涼平と結婚した。