LiLiCo（2026年3月撮影）

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スウェーデン出身のタレントLiLiCo（55）が8日、ブログを更新。日本の永住権を取得したことを報告した。

LiLiCoは「少し前にJ−WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど....日本の永住権！！いただきました」と報告。「来日して38年　書類のまた書類　かなり勉強になった　年金事務所、税務署、法務局、区役所...休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と永住許可申請手続きの苦労を振り返った。

友人からはプロに依頼すべきとの助言を受けるも、「自分で感じ、自分で知る大切さ」を重んじて自ら約2年をかけて手続きを行ったという。「入国管理局のカウンターに在留カードを置かれ....永住者という文字が目に入って泣いてしまった」とこれまでの苦労や、両親や祖母、友人や夫の顔などを思い出して感極まった様子も明かした。

「在留カードはいつも持って歩かないといけないので　もちろん38年前から持って歩いてるけど、これからはたまにチラ見しちゃいそう　永住者...涙」としみじみ。「日本語はまだまだだけど、ここからまた更に頑張ります　集めた書類を整理・審査してくれた　入国管理局ありがとうございました　日本大好き」とつづった。

LiLiCoは18歳のときに来日し、89年に芸能活動をスタート。18年に俳優の小田井涼平と結婚した。