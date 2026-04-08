犬が飼い主の前で寝たフリをする理由

1.お散歩に行きたくない

犬が飼い主の前で寝たフリをするのは、お散歩に行きたくないからです。

犬は飼い主の行動で“これから起きること”を予測することができます。飼い主がお散歩に行く準備をしているとき、「お散歩に行くんだ」ということが分かります。

お散歩に行きたくないとき、飼い主の目の前で寝たフリをし、“行きたくないアピール”をするのです。

暑いから行きたくない、寒いから行きたくない、あまりお散歩が好きではないなど理由は様々ですが、体調の変化には十分に注意し、様子を見るようにしましょう。

2.飼い主に出かけてほしくない

犬が飼い主の前で寝たフリをするのは、飼い主に出かけてほしくないからです。

飼い主が出かける準備をしているとき、犬は「自分も一緒に連れて行ってもらえるのか」「お留守番なのか」を判断します。

お留守番だと分かると、飼い主の前で寝たフリをすることがあります。愛犬が目の前で倒れていたら、飼い主なら誰だって心配しますよね。

「いつもはベッドで寝ているのに…」「いつもはお見送りをしてくれるのに…」と、心配した飼い主が出かけるのをやめてくれるのではないかと考えているのです。

3.撫でられ待ちをしている

犬が飼い主の前で寝たフリをするのは、撫でられ待ちをしているからです。

「どこでも好きなだけ撫でてくれてもいいですよ～♡」のサインです。寝たフリをしつつ、チラッと飼い主の様子を確認しているのが特徴です。

いつもなら撫でられて嫌がったり怒ったりする部分も、こんなときだけは許してくれるのも特徴のひとつです。

飼い主が別の場所に移動すると自分もやって来て、また目の前で寝たフリをします。飼い主と離れたくない、甘えたい、という気持ちもあるのでしょう。

4.体を休めつつ飼い主を観察している

犬が飼い主の前で寝たフリをするのは、体を休めつつ飼い主を観察しているからです。

犬にもレム睡眠とノンレム睡眠があります。レム睡眠は、脳が活発に働いているため、浅い睡眠を取っています。ノンレム睡眠は、脳と体をしっかり休めるため、深い睡眠を取っています。

犬が飼い主の目の前で寝たフリをしているときは、レム睡眠です。寝転がって体を休めつつ、でもしっかり飼い主の行動を観察することができる状態です。

犬は群れで生活をする動物であるため、群れの仲間として認識している飼い主の行動を常に観察し、把握したいのです。飼い主の行動から自分がするべき行動も判断しています。

犬が飼い主の前で寝たフリをするときの注意点

眠ってはいませんが、無防備な状態なので、大きな声を出したり、大きな物音を立てたりし、犬を驚かせてしまうことがないようにしましょう。

体を休めているところなので、無理に起こしたり、無理にお散歩に連れて行ったりはしないようにしましょう。

もしかすると、体調不良のサインである可能性もあります。食欲・体温・排泄などの状態を観察し、愛犬の様子の変化に注目しましょう。

まとめ

犬が飼い主の前で寝たフリをする理由を4つ解説しました。

お散歩に行きたくない 飼い主に出かけてほしくない 撫でられ待ちをしている 体を休めつつ飼い主を観察している

わざわざ目の前で寝たフリをする愛犬の気持ちを理解することは、意外と難しいこともあるのではないでしょうか。

撫でてほしいのかなーと撫でると、離れて行ってしまったり、怒ったりすることもあるかもしれません。

「飼い主の近くにいれば安全で安心できる」と考えている犬がほとんどです。室内の温度や湿度を快適に保ちつつ、静かに休める環境を作ってあげましょう。