4月8日、『Pokémon Champions』のNintendo Switch版が配信開始された。配信開始に合わせてゲーム内で参加できるポケモンなどの情報も解禁されている。

【画像あり】参加できるポケモン一覧

『Pokémon Champions』は、ポケモンバトルに絞られた対戦特化のゲームだ。Nintendo Switchとスマートフォンのクロスプラットフォームに対応する。今回はNintendo Switch版が先行して配信され、スマートフォン版は夏頃を予定している。

配信に合わせてゲーム内で扱われるルール「レギュレーションM-A」の情報も解禁された。「レギュレーションM-A」では、参加できるポケモンの一覧をはじめ、メガシンカ可能なポケモンの一覧も掲載されている。「レギュレーションM-A」は、6月17日10:59まで適用される。

またゲーム内の課金要素となる「バトルパス シーズンM-1」の詳細も明らかになった。バトルパスは、ランクバトルなどの対戦を通じてバトルパスレベルを上げることでプレゼントがもらえる仕組みだ。

プレゼントの内容には、メガニウムやカイリュー、そしてメガニウムをメガシンカさせるのに使えるメガストーンなどが含まれる。

さらにプレミアムバトルパスを購入すると、エンブオー・オーダイルと対応するメガストーン、加えて「Pokémon LEGENDS Z-A 主人公衣装①」などがもらえる。

他にも公式大会である「ウォームアップチャレンジ」も開催中だ。各自の詳細は、公式サイトのお知らせで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）