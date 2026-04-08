ポケモン公式ベビーブランド「monpoké（モンポケ）」のPOPUP SHOPが、4月22日より東武百貨店 池袋本店にて開催されることが発表された。

【画像あり】『モンポケ』イメージ画像

モンポケは2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドで、「はじめまして、をあつめよう。」をブランドテーマに掲げている。

「monpoké popup shop in TOBU」と題された本イベントは、5月6日までの期間限定で、東武百貨店 池袋本店 7F 3番地 イベントスペース「ステージT-7」にて実施される。

会場では、おもちゃやぬいぐるみをはじめ、絵本、アパレル、雑貨など親子で楽しめるモンポケグッズが展開されるほか、先行販売商品も登場する。

会期中、3,300円（税込）以上の購入者先着500名にオリジナル巾着（非売品）がプレゼントされる。1会計につき1点限りで、なくなり次第終了となる。

5月3日には、東武百貨店 池袋本店 8F屋上「スカイデッキ広場」にてピカチュウとイーブイのグリーティングイベントが開催される。

あわせて、POPUP SHOP開催を記念した「モンポケぬりえコンテスト」も実施される。ぬりえに色を塗って応募した方の中から抽選で30名に『モンポケ ピカチュウ 洗えるぬいぐるみ』がプレゼントされる。応募受付期間は4月8日から5月6日まで。

応募作品の一部は、4月22日から5月6日にかけて順次、2F 5番地および12F レストラン街スパイスに展示される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）