桜舞う春の陽気の中、高校生たちが新たな門出を迎えました。

石川県内の公立高校や私立高校では8日入学式が行われ、新入生たちが高校生活の第一歩を踏み出しました。

金沢市本多町の遊学館高校では、男子212人、女子176人の合わせて388人が入学しました。

新入生（高校生活は）「すごく楽しみです」「勉強を頑張りたいです」

（Q何の勉強を頑張りましょう？）「英語です」

（Q英語をどのくらい頑張りたい？）「200%頑張りたいです」

「2年から特進（コース）入りたいです」「友達作り（を頑張りたい）」

（Q目標は何人？）「100！」

「自分自身の行動に責任を持てる人になってください」

嶋田司校長は「一人一人が遊学館高校の生徒としての自覚を持ち、自分自身の行動に責任を持てる人になって下さい」と激励の言葉を送りました。

これに対し、新入生を代表して大崎暖真さんが新しく始まる高校生活への抱負を述べました。

新入生代表・大崎暖真さん「たとえ壁にぶつかってもここで出会う1人1人と刺激し合い、励まし合いながら、かけがえのない3年間を通じて未来を切り開く遊学人へと成長してまいります。」

8日は公立高校でも一斉に入学式が行われ、去年よりも313人少ない6021人が3年間の高校生活をスタートさせました。

新入生「高校生活頑張るぞ！」