「そんな大きい子おったの!?」美人モデル、イケメン弟の顔出しショット公開「めちゃくちゃモテそう」
「そんな大きい子おったの!?」美人モデル、イケメン弟の顔出しショット公開「めちゃくちゃモテそう」
モデルの池田アリスさんは4月7日、自身のInstagramを更新。弟の中学入学を報告し、3きょうだいショットを公開しました。
【写真】池田アリスのイケメン弟
「池田家のイケメン王子が中学生に」池田さんは「池田家のイケメン王子が中学生になりました 珍しく3姉弟のナイスなショット 左から、まよ、せな、ありすです 入学式コーデはベージュでまとめました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はきょうだい3人で並んだショットで、弟は中学校の制服姿です。池田さんと姉はベージュや白、ブラウン系でまとめたコーディネートに身を包んでおり、とてもおしゃれで似合っています。2枚目は弟と池田さんのツーショット。きょうだい全員顔立ちが美しく、見とれてしまいます。
コメントでは「中学校へご入学おめでとうございます」「お姉さん二人の末っ子の弟さん、女性の扱いに長けてそう、そしてめちゃくちゃモテそうですね笑」「そっくり」「弟とアリスちゃんが似てる」「弟イケメンだね 3人とも似てるね！」「アリス…、そんな大きい子おったの!?」「美男美女なご家族で素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
「多摩美の卒業式の日」3月16日には「多摩美の卒業式の日 袴で過ごした1日vlog」と、自身が大学を卒業した時の様子をまとめた動画を公開していた池田さん。はかま姿がとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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