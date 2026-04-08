フリーアナウンサー宮根誠司は8日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。この日の放送に出演したゲストコメンテーターの夫が、近く中東に向かうことを明かした。

番組では、米国とイスラエルによるイラン攻撃をめぐり、パキスタンの仲介によって当事国が2週間の停戦で合意したことについて、専門家の解説をまじえ詳細に報じた。その際、宮根は、この日のゲストコメンテーターで出演した精神科医で産業医、スポーツメンタルアドバイザーでもある木村好珠（このみ）氏に、「何？木村さんのご主人は中東にお仕事で出かけられるんですか？」と、話しかけた。

木村氏は「そうなんですよ」と応じ、「あと10日くらいで行ってしまうので、2週間というと停戦中に行くんですけれど、帰って来るころにはそれが切れてしまう」と不安を口にした。また「今回の停戦も、一時停戦なのか、本格的な停戦なのかも分からない。この2週間でどうなるかも分からず、さらにその先が全く見えないので、家族としてはすごく不安です」とも訴えた。

宮根は、木村氏のコメントを受けて「（イランと攻撃の応酬となっている）イスラエル、アメリカ、イランだけでなく、中東諸国全体に被害が出ている」と、説明した。今回のイラン攻撃では、米軍の拠点があるペルシャ湾周辺の湾岸諸国でも、イランからの攻撃で被害が出ている。